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2024「客家小炒」全國爭霸賽　桃園享味食堂奪總冠軍

▲2024「客家小炒」全國爭霸賽，桃園享味食堂奪總冠軍

▲2024「客家小炒」全國爭霸賽，桃園享味食堂奪總冠軍。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024客家小炒全國爭霸賽，桃園市龍潭區「享味食堂」拿下全國總冠軍。桃園市政府客家局局長范姜泰基16日特地前往頒獎祝賀，肯定其為料理界的桃園之光。老闆范德忠表示，之前連續3年參賽雖未獲獎，但仍四處請教，累積不少心得且不斷嘗試，這次憑著新鮮的在地食材與精準的刀工、火候、調味，終於在比賽中奪冠。

范德忠說，除了得獎的客家小炒，今後也將端出更多客家味的料理，以饗大眾。「享味食堂」位於龍澤區太平里內一巷弄內。客家委員會主辦的2024客家小炒全國爭霸賽分為「傳統風味組」及「創意風味組」，歷經北、中、南、東4區初賽。

亨味食堂先在「傳統風味組」的北區初賽，拿下冠軍，取得進入全國總冠軍資格賽又奪冠，相當不易。客家局范姜局長表示，桃園市擁有超過90萬的客家人口，市內客家餐廳也很多，為了行銷桃園市客家美食餐廳，該局不但建置資訊平台並已與100家餐廳合作，透過大型客家節慶活動，推出用餐折扣優惠、美食金抽獎多元方法，吸引遊客消費，亨味食堂也是合作餐廳之一，這次獲得全國總冠軍殊榮，市府也覺得與有榮焉，相信對於店家的生意也會大有助益。

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