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客家小炒中區初賽南投開賽　台中、金門餐廳奪冠獲全國賽代表權

▲客家小炒中區初賽於南投縣開賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲客家小炒中區初賽於南投縣開賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2024客家小炒全國爭霸賽」中區初賽日前於南投縣登場，「傳統風味客家小炒」與「創意風味客家小炒」2組各有20隊參賽，最後分別由台中市的牛稼莊及金門縣的葡京餐廳獲得冠軍，將代表中區參加行政院客委會主辦的全國總決賽。

今年客家小炒中區初賽由南投縣主辦、會場設於南投縣會展中心，並邀請國宴主廚邱寶郎擔任評審長，潘岱儒、許志滄、張亞莉及第一屆全國爭霸賽總冠軍劉雪玲等共5位主廚共同評審；除2組冠軍得主，南投共有11隊參賽，共有5家餐廳入選獲獎，其中「鄉村風味餐廳」獲傳統組亞軍，而「客香御餐坊」則獲創意組季軍，「家味香客家廚房」與「華嚴素食」分別獲得創意組佳作，另由民眾票選出「糯米橋餐廳」為最佳人氣獎得主。

▲客家小炒中區初賽於南投縣開賽。（圖／南投縣政府提供）

創意風味組冠軍葡京餐廳主廚王少燁表示，該店為酒家菜料理餐廳，本以酒家菜、下酒菜為主要料理，除秉持金門高粱的傳統特色，許多料理中都會加入高粱酒，也因老闆是客家人，所以對客家料理也相當專精，此次參賽的餐點有古早味豆干夾客家小炒、豬油拌飯加華椰菜乾的客家小炒，及梅干肉丸湯，都是以在地特色食材及客家菜的傳統做研發與創意發想，很意外能獲得第一名，也很高興能獲得評審肯定。

▲客家小炒中區初賽於南投縣開賽。（圖／南投縣政府提供）

南投副縣長王瑞德表示，全縣客家鄉親約6萬多人，占全縣人口比例約12%，在客家業務的推動上，縣府持續增加預算及人力，讓客家事務的發展能更順利；客家小炒中區初賽活動除有中區5縣市料理界好手齊聚、展現比拚好手藝，縣府也配合擴大辦理，在現場精心規劃藝文表演、特色產業市集、歡樂迷宮及客語闖關遊戲區、多元族群服裝秀與民眾試吃票選等活動，內容豐富多元，他感謝客委會的支持，以及苗、中、彰、金門等4縣市政府協助辦理，還有縣內各客家協會、南投縣烹飪商業同業公會的參與協助，讓活動順利圓滿進行。

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