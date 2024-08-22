必比登連4年推介！台中東勢牛稼莊主廚許願　盼台北花博奪牌

▲東勢牛稼莊連四年或必比登推介，將繼續朝花博客家小炒爭霸賽前進。（圖／記者李陳信得攝）

記者李陳信得／台中報導

全球最具公信力的美食評鑑《米其林指南2024》20日公布全台「物有所值」的必比登推介(Bib Gourmand)名單，台中年度新進榜餐廳有2家，共計有27家必比登推介餐廳飄香國際，其中更有10家已連續5年榮獲必比登肯定，山城地區唯一推薦的牛稼莊已蟬聯4年。台中市政府觀光旅遊局表示，歡迎國內外遊客順遊周邊觀光景點之餘，規劃來趟台中米其林旅遊，吃遍大街小巷美食餐廳。

▲▼東勢山城牛家莊主廚李浡紳將以拿手客家小炒，代表中部地區前往台北花博參加比賽，表示有信心奪牌。（圖／記者李陳信得攝，下同）

連續4年被推介四年的東勢牛稼莊主廚李浡紳表示，感謝米奇林必比登團隊的認同，讓山城地區的美食能夠拓展到全世界，讓民眾知道台中的觀光景點，更了解有許多的美食。他又說，今年將代表中部五縣市前往台北花博舉辦的客家小炒爭霸賽，有信心能夠奪下獎牌。

台中市政府觀旅局長陳美秀表示，美食與城市觀光體驗密不可分、相輔相成，能帶給遊客更深刻的旅遊記憶，米其林指南將台中納入評鑑城市已邁向第5年，不僅擁有多樣的特色美食文化、舒適的餐飲環境，多元化的風味料理與特色餐食更展現台中料理職人的豐沛才能及創意。來到台中飲食用膳，不論是老字號美食還是新興餐飲，都顯示出餐飲業的用心經營與創意，憑藉講究的食材、精心的口味、誠摯的料理，與台中城市一同成長擴展國際美食觀光版圖，相信這些餐廳可滿足每個來台中旅遊的饕客味蕾，吸引遊客聞香前來，帶動全市在國內外旅遊市場的討論聲量、活絡觀光業餐飲消費市場。