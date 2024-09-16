陳耀訓蛋黃酥「口感變乾」過譽了？業者證實改熟度：符合顧客需求

▲「蛋黃酥界愛馬仕」陳耀訓蛋黃酥堪稱比五月天演唱會還難搶。（圖／記者黃宥寧攝）

記者閔文昱／綜合報導

陳耀訓・麵包埠販售的蛋黃酥號稱「蛋黃酥界愛馬仕」，受到大批饕客追捧，常常開賣1分鐘完售。不過，今年有不少消費者都指出，陳耀訓蛋黃酥的蛋黃比往年都來的乾、柴，甚至有陳耀訓蛋黃酥是否過譽的說法出現。對此，業者也出面說明今年蛋黃酥口感與過去不同的原因，並感謝消費者回饋意見。

有網友日前在PTT發文表示，他今年幸運從朋友那邊拿到一盒陳耀訓蛋黃酥，結果滿心期待品嚐後，卻覺得似乎沒有一顆98元的價值，相比之下彰化的不二坊也比較好吃，讓他不禁有感「陳耀訓的蛋黃酥是不是有點過譽了？」另外，也有不少網友指出，今年蛋黃酥在蛋黃部分口感較乾、柴，與往年品質有所差異。

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▲有網友質疑陳耀訓蛋黃酥「是否過譽了？」（圖／翻攝自PTT）

對此，陳耀訓16日晚間在臉書發文說明，在食安為前提的原則下，關於鹹蛋黃這件事其實充滿了各式各樣的細節，從養鴨場到包入蛋黃酥，除了醃製過程外，養鴨場的人道管理，鹹蛋黃取出後高鹹度紅土、蛋白和蛋殼的回收管理，每一個環節都是他們必須兼顧的課題。

陳耀訓透露，過去他們使用的鹹蛋黃，醃製熟度是以80至90%區間為使用標準，也就是鹹蛋黃醃製狀態，中心點可能是鹽份未完全滲透的，但是品質完全沒問題，再經過蛋黃酥製作過程的各階段烤焙，成為他們銷售的蛋黃酥。

不過，在今年中秋前，陳耀訓彙整過往客人反應鹹蛋黃的中心白點「是否沒烤熟」、「沒醃透」或口感上的問題，因此決定將鴨蛋醃製熟度提高到90至100%，而這樣的熟度就不會出現蛋黃白心，同時風味也會再提升，蛋黃的熟成和口感符合了消費者需求，但因為蛋黃的特性，形狀和含水量也會改變。

陳耀訓強調，這幾年針對客人的反應，他們在確保鹹蛋黃品質無虞的情況下，也都持續和蛋商討論，與蛋商保持良性的互動與溝通，為得是確保每一顆蛋黃酥的生產都能維持最大的穩定性，「也謝謝過去幾年來，消費者回饋給我們的意見，有您們不斷的提醒，也是我們做好每個細節最大的動力。再次感謝和祝福大家中秋快樂！」