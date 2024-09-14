女網友控不二糕餅有蟑螂　蛋黃酥同業指出1處太詭異

▲不二糕餅蛋黃酥被爆料疑似有蟑螂，但蛋黃酥同業點出一詭異處。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）



記者游瓊華／台中報導

台中蛋黃酥排隊夯店不二糕餅遭一名蔡姓女網友爆料，指蛋黃酥內有蟑螂，連續2天在臉書社團貼文，卻無法提供購買單據以及蛋黃酥，不二糕餅也決定提告，怒斥女網友玩文字遊戲，強調「內餡有蟑螂的機率為0」。事件尚未落幕，但有蛋黃酥同業認為，女網友貼出照片有詭異處，其中之一就是照片中的蟑螂太乾淨，蟲體上也沒有油脂、皮酥等，確實啟人疑竇。

同業表示，光從一張照片很難定論真相，但通常消費者若遇到類似情形，第一時間都是保留商品並向店家反映；但從女網友貼出的照片中，明顯發現蟑螂很完整，且一般若有蟲體跑進產線，通常都會肢體破碎，並沾有油脂、餡料、紅豆、皮酥，但照片中的蟲體卻相當乾淨，這些地方都相當詭異。

▲台中市政府出手稽查不二糕餅，稽查結果符合規定。（圖／食安處提供）



事件延燒多日，昨天不僅不二家發聲明反擊爆料女網友，強調「內餡有蟑螂的機率為0」，連台中市衛生局食安處也公布稽查結果，指出稽查結果符合規定，作業區環境未發現病媒或其蹤跡，另隨機抽查檢視蛋黃酥，也未發現蟲體或異物，已輔導業者落實成品確認品質程序，實施有效病媒防治措施，後續將再無預警查核。