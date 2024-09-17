台南男「狂吃蛋黃酥」突嘔吐、腹痛住院　竟是體內1數值狂飆悲劇了

▲台南50多歲男子狂吃蛋黃酥，突嘔吐及劇烈腹痛，經診斷為急性胰臟炎，最嚴重可能導致多器官衰竭。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者趙蔡州／綜合報導

迎接中秋節，台灣人除了喜歡烤肉外，月餅更是許多人喜愛的美食，不過得小心別吃過量。台南市一名50多歲男子日前在享用大量蛋黃酥後，突然出現劇烈腹痛及嘔吐等症況，醫生檢驗發現他三酸甘油脂濃度飆升，經診斷為急性胰臟炎，最嚴重可能導致多器官衰竭，必須立即住院治療。

安南醫院家庭醫學科醫師顏廷旭表示，這位50多歲的男子可能因食用過多中秋節禮盒的蛋黃酥，導致體內的三酸甘油脂濃度飆升至800 mg/Dl，伴隨劇烈腹痛及嘔吐，經診斷為急性胰臟炎，須立即住院治療。

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顏廷旭指出，三酸甘油脂的升高通常與飲食不當、肥胖及糖尿病等因素相關，危險性不容忽視。一旦濃度超過500 mg/dL時，罹患急性胰臟炎的風險就會大幅增加，容易出現劇烈腹痛、噁心和嘔吐，嚴重者需立即住院治療，若未及時處理，急性胰臟炎甚至可能導致多器官衰竭，進而增加死亡風險。

▲顏廷旭指出，三酸甘油脂一旦濃度超過500 mg/dL時，罹患急性胰臟炎的風險就會大幅增加。（圖／翻攝自台南市立安南醫院）

顏廷旭透露，不論廣式月餅或蛋黃酥，這些傳統的中秋點心皆富含高熱量、高糖分、大量飽和脂肪以及膽固醇，每一顆的熱量可達400至600大卡，尤其蛋黃餡料更是飽含油脂的來源，若過量食用，容易導致高血糖及高三酸甘油脂血症。

顏廷旭分享，目前治療高三酸甘油脂血症的常見藥物包含「纖維酸類藥物」、「菸鹼酸」及「Omega-3脂肪酸補充劑」。常用的纖維酸類藥物能夠有效降低三酸甘油脂，但偶爾會產生副作用如肌肉疼痛及影響肝功能，而菸鹼酸能降低血脂，卻可能伴隨皮膚潮紅、胃部不適及血糖波動，若無法耐受上述健保藥物，則建議考慮Omega-3脂肪酸補充劑，也就是常見的魚油產品，不僅副作用較少，更有抗發炎的作用。