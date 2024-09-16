自民黨選舉三強鼎立！「二輪投票」機率高　高市有望成首任女首相

▲自民黨總裁選舉9位候選人14日在東京出席由日本記者俱樂部舉辦的辯論會。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本自民黨將於本月進行總裁（黨主席）選舉，12日正式發佈公告當天，有9位獲得20名黨籍國會議員推薦的候選人前往黨總部登記參選，預計將於27日進行投開票，由367名自民黨籍國會議員、110萬名黨員進行投票。在此之際，日媒針對自民黨內進行民調，發現石破茂、高市早苗、小泉進次郎獲得最高的支持率。

日媒《讀賣新聞》從14至15日，在日本全國47個都道府縣、針對擁有此次選舉投票權的1500名自民黨員和黨友進行總裁選舉民意調查，前幹事長石破茂獲得26%的選票、經濟安保大臣高市早苗獲得25%的選票、前環境大臣小泉進次郎獲得16%的選票。

至於第4名起則依序是外務大臣上川陽子6%、前經濟安保大臣小林鷹之6%、官房長官林芳正5%、數位大臣河野太郎3%、幹事長茂木敏充2%、前官房長官加藤勝信1%。

▼日本自民黨總裁選舉12日正式公告，一共有9位參選人。（圖／記者羅翊宬製圖）

依照上述支持率來換算在黨員與黨友投票的得票數，石破茂獲得97票、高市早苗獲得94票、小泉進次郎獲得60票，至於上川陽子與小林鷹之則各為22票、林芳正18票、河野太郎11票、茂木敏充7票、加藤勝信3票。

《讀賣新聞》調查自民黨籍國會議員的支持動向，針對扣除參眾兩院議長的367名國會議員進行詢問，截至昨（15）日共有352人（96%）回答，其中支持小泉進次郎的議員有45人、小林鷹之40人、林芳正35人、茂木敏充33人、高市早苗29人、石破茂26人、河野太郎24人、上川陽子23人、加藤勝信21人，至於尚未表態者則有91人。

若將上述黨員與黨友票、黨籍國會議員票進行合計，高市早苗與石破茂兩人以123票並列第一與第二，小泉進次郎以105票緊追在後，接著是小林鷹之62票、林芳正53票、上川陽子45票、茂木敏充40票、河野太郎35票、加藤勝信24票。

▲▼石破茂（上）、高市早苗（下）在《讀賣新聞》民調票數統計上，暫時以123票名列第一。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，27日投開票當天，由367名黨籍國會議員（一人一票）、110萬名黨員與黨友（依比例分配367張票）進行第1輪投票，若有候選人獲得過半數票，則確認當選新任總裁。

不過，一旦無人獲得過半數票，則將進入第2輪投票，由367名黨籍國會議員（一人一票）、都道府縣黨部（47票）針對第1輪投票獲得票數最多的2名候選人進行投票，至於代表地方的都道府縣票，則由第2輪投票的兩名候選人進行決戰，誰在第1輪投票時獲得最多張黨員與黨友票，誰就能拿下該都道府縣的票次。

報導分析，由於此次黨總裁選舉候選人多達9位，且支持率前三名的石破茂、高市早苗、小泉進次郎得票數皆未能突破30%，因此預估27日投開票當天將會進入第2輪選舉，至於上述調查結果還是存在浮動空間，原因是高達91名國會議員仍未表態。

▲小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

《讀賣新聞》也針對自民黨員調查支持該名候選人的理由，其中高達27%黨員期待政策、21%的黨員期盼為黨帶來改革、12%的黨員表示信任該候選人的人格，而其最重視的政策與課題，外交與國家安全方面占27%、經濟與就業占19%、自民黨內改革與如何對應派閥政治資金問題占14%、社會保障占12%。

對於目前自民黨而言最為迫切的項目為何，其中26%的黨員希望「黨的經營未來不再受派閥政治影響」、「世代輪替」占21%、「解決政治獻金問題」占20%、「團結全黨」占17%。

另外，日媒《產經新聞》、《富士新聞網》也於14、15日，針對「誰最適合成為新任總裁」進行民調，結果顯示石破茂支持率以25.6%居冠，其次為小泉進次郎21.9%、高市早苗12.5%、上川陽子5.5%、河野太郎4.6%、林芳正3.5%、小林鷹之3.0%、茂木敏充1.6%、加藤勝信0.2%。

針對此次選戰聚焦的議題，高達46.0%的民眾期盼候選人們能夠討論如何應對物價高漲與調薪問題。