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南韓漁船「翻覆下沉」　船長在內3人死亡！疑遭石油船擦撞

▲▼南韓漁船16日上午在全羅北道群山市外海翻覆，最終造成3人死亡。（圖／群山海洋警察）

▲南韓漁船16日上午在全羅北道群山市外海翻覆，最終造成3人死亡。（圖／群山海洋警察）

記者羅翊宬／編譯

南韓一艘35噸重的漁船今（16）日上午在全北特別自治道（全羅北道）群山市外海，疑似因為和石油運輸船擦撞而翻覆，海洋警察投入直升機和相關艦艇前往救援，儘管成功救出船上8人，最後包括船長內的3人仍舊失去意識，送醫不治。

根據《韓聯社》，35噸重的漁船77大嶺號（音譯，船籍為忠清南道舒川郡）於16日上午7時36分航行至群山市外海十二東波島以南7.5公里的海域時，疑似因為擦撞1618噸重的石油製品運輸船，最後在海面上翻覆，漁船上8名成員等待救援。

群山海洋警察署稍早指出，儘管8人成功救出，但船長（71歲）、輪機長（53歲）、印尼籍船員（40多歲）在獲救時已經停止心跳，在送醫搶救後仍宣告死亡；至於剩下的5名外國籍船員（越南籍3人、印尼籍2人）則無生命大礙。

有目擊者向海洋警察指出，在漁船翻覆前，曾目睹1618噸重的石油製品運輸船從漁船旁擦身而過，因此不排除是因為兩船擦撞導致漁船翻覆。

群山海洋警察關係人士表示，「目前仍未釐清死亡的外籍船員身分。在傷者完成治療以後，將會展開調查，釐清詳細的事發經過。」

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