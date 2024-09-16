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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

230萬人繼續挺民眾黨　李彥秀：民進黨吃「回頭草」算盤打錯了

▲▼0716 國民黨召開,停止政治抹黑,兒少保護修法不漏接,記者會-李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席、前台北市長柯文哲因涉京華城弊案，仍在台北看守所羈押禁見中，台灣民意基金會今（16日）公布最新政黨支持度民調，民眾黨的政黨支持度為12%，相較上個月僅減少1.8%，代表超過230萬人繼續支持民眾黨，國民黨立委李彥秀對此表示，親綠「小草」並沒有回流民進黨，民進黨的如意算盤顯然打錯了。

台灣民意基金會民調結果顯示，民進黨目前的政黨支持度為35.5％，相較上月上升1.3個百分點；國民黨支持度23.2％與上月持平；民眾黨12.0％，與上月相比下降1.8個百分點；而時代力量支持度5.1％，與上個月相比上升3.8個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這代表仍有超過 230 萬人繼續支持民眾黨，整體而言，「小草」絕大多數不離不棄。

李彥秀則表示，從年齡層來看，民眾黨在20至24歲的「小草」間仍有相當程度的優勢。這份民調結果顯示了幾個有趣的現象，值得各政黨關注。近一個月，民眾黨主席柯文哲因京華城案紛擾，民眾黨的政黨支持度並未顯著下滑，「小草」不但不離不棄，而且面對大環境的逆境，小草在民調上仍勇於表態，而且「小草」的光榮感仍在，才會願意在民調上表態。

李彥秀指出，政界普遍認為，柯文哲司法案件，有助於民進黨再吃「回頭草」，從這份民調結果來看，民進黨的如意算盤顯然打錯了，綠營小草徹底變了心，因為司法爭議而離開民眾黨的親綠小草，並沒有回到民進黨，反而轉往綠營的時代力量。

李彥秀認為，一般而言，非選舉期間，民調的政黨支持度表態率會下降，但是這次的中間選民反而下滑5.2％，顯見柯文哲的司法案件深受社會矚目，而且激化社會的對立。

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