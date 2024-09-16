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台灣民意基金會民調／柯文哲感情溫度創新低　逾220萬人對他好感蒸發

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

京華城案延燒至今，民眾黨主席柯文哲遭羈押禁見，人設崩壞。根據台灣民意基金會最新民調，其感情溫度掉到44.91度，為個人新低紀錄。

根據調查，若用 0 到 100 之間的數字來表達對柯文哲的感覺，結果發現，29%對柯文哲的感情溫度是51度以上，33.7%沒有感覺，32.1%對他的感覺是49度以下。從平均溫度看，二十歲以上台灣人對柯文哲的感情溫度是 44.91 度。台灣民意基金會董事長游盈隆說，這樣的溫度，代表國人目前對柯文哲的感覺是負面的、懷疑的、討厭的。

▲台灣民意基金會最新民調 。（圖／台灣民意基金會提供）

▲台灣民意基金會最新民調 。（圖／台灣民意基金會提供，點圖放大）

和最近一次調查結果相比，也就是 2024 總統大選前一個月，發現台灣社會對柯文哲的好感度大幅下滑，從 40.5%下滑到現在的 29%，減少 11.5 個百分點。在台灣，一個百分點約等於 19.5 萬成年人，下滑 11.5 個百分點，意味憑空蒸發 220 萬人以上的好感。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及 相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣 設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是 2024 年 9 月 9-11 日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling） ，市話70%，手機 30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306 人；抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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