陸男偷渡「登岸點」不單純！　陸軍退將揭2點：很可疑

▲中國大陸籍王男稱欠債想來台重新展開生活。（圖／民眾提供）



記者張靖榕／綜合報導

中國大陸籍男子王旭坤本月14日清晨駕駛小艇偷渡，直闖我新北市林口海域，涉違反《入出國及移民法》遭羈押禁見。對於王男聲稱「投資失利、欠債並被裁員」後選擇偷渡，我陸軍退役少將栗正傑合理質疑「是來做測試的」，有2點理由充分懷疑。

栗正傑15日在政論節目《新聞大白話》中表示，他不認為王旭坤是欠債跑來的，反而可能與解放軍有關係，甚至是坐潛水艇來的，「前陣子解放軍說039潛艇有加長，裡面會不會放特戰人員？林口海灘第一個控制的就是桃園機場，緊接著就是運—20下來，然後就是戰車部隊，這是一連串的」，他合理懷疑「是不是來做測試的」。

▲橡皮艇偷渡客偵訊結束，檢聲請羈押禁見。（圖／記者戴上容攝）



栗正傑提出2點懷疑依據，首先，現在正是黑潮最大的時節，9月份黑潮是由南向北的洋流流速，「一分鐘大概有6公尺的這種速度，這麼長的海岸線你怎麼過來？」

第二點，栗正傑說王旭坤稱在海上漂流了5天，「5天手機在海上會有電嗎？你怎麼知道這個人就到台灣了，然後要打119，而不是到大陸沿海的某個地方？」

栗正傑接著表示，「這傢伙（王旭坤）才31歲，難道不知道會被遣返嗎？一定知道，所以這些東西很可疑，我們必須加強這方面的警戒。」