中國男子搭橡皮艇闖林口海域　朝野呼籲速建「熱顯像偵蒐系統」

文／中央社

中國籍男子乘橡皮艇出現在林口附近海域引發關注。民進黨立委沈伯洋建議，海巡應盡快建置熱顯像儀器；國民黨立委洪孟楷指出，兩岸雙方應克制彼此人民；民眾黨立委林憶君說，政府應以無人載具搭配光電與紅外線偵蒐系統進行近岸巡邏。

30歲中國籍王姓男子搭橡皮艇，今天清晨出現在林口太平里濱海公路附近海域，海巡署獲報派人趕到現場，因王男嚴重脫水先協助送醫。王男初步供稱來台灣目的是因在中國有負債，想到台灣重新生活。

民進黨立委沈伯洋透過影片表示，若不考慮金馬地區案例，目前台灣西海岸已發生3到4次類似事件，這次因為是橡皮艇，雷達偵測不明顯，難以立即掌握情況。

▲陸籍男疑似負債，搭橡皮艇偷渡來台，想「重新生活」。（圖／民眾提供，下同）



沈伯洋指出，不論是真有人要投奔自由，還是中國蓄意侵擾灰色地帶，台灣都必須嚴正以對，這次事件初步判定不是人為疏失，但海巡單位應盡快建置熱顯像等技術與儀器，並儘速到位。

國民黨立委洪孟楷透過影片表示，任何人都不應該用非法手段進入台灣，尤其在假期之前，絕對不要考驗海巡或相關單位執法決心。

洪孟楷指出，過去國防部曾公布淡水河沿岸是紅色警戒範圍的高風險地區，陸客偷渡事件難免會引發國安單位敏感神經，相關單位應徹查釐清是否有其他動機。

洪孟楷表示，目前兩岸相對緊張，雙方應克制彼此人民，中國大陸方面應呼籲不要再有偷渡行為，以免兩岸關係更加的緊張複雜。

民眾黨立委林憶君透過新聞稿指出，若中共循此模式有組織、有計畫性的將滲透行動化整為零，台灣將難以防範，政府應以無人載具搭配光電與紅外線偵蒐系統進行近岸巡邏，並比對及時雷達圖像，確保海巡的偵搜蒐能力做到滴水不漏。

林憶君指出，出於人道、情報與宣傳考量，台灣對於中國政治難民的認定與收容應儘早有法制化規範，一方面過濾有心滲透人士，另一方面是對有心逃離極權統治的人士給予應有人道協助。