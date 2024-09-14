陸男寧波駕船衝到林口！陸委會：不鼓勵非法進入我國

▲陸男駕橡皮艇偷渡。（圖／記者戴上容翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸31歲王姓男子14日乘坐橡皮艇從浙江寧波來到新北林口附近海域，聲稱是在大陸有負債，想來台灣重新生活。對此，陸委會表示，未經許可入出國者，可處有期徒刑或罰金，政府不鼓勵相關人士以非法方式進入我國境，本案後續將移交司法機關偵辦。

陸委會提到，依兩岸條例第 10 條規定，中國大陸人民非經我主管機關許可，不得進入臺灣。此外未經許可入出國者，依入出國及移民法第74條規定處以5年以下有期徒刑或併科新臺幣50萬元以下罰金。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會強調，政府不鼓勵相關人士以非法方式進入我國境，針對偷渡及遣返問題，主管機關將持續加強邊境管理，防止非法入境行為，以維護國家安全與社會穩定。

陸委會指出，有特殊考量之個案，政府已有處理機制，會依我方相關法令規範妥適處理，「本案相關情形，目前刻由主管機關海巡署依規定處理中，後續將移送司法機關依法偵辦。」

王男14日清晨被發現搭乘橡皮艇出沒在林口後坑溪出海口一帶，海巡人員抵達後，發現他嚴重脫水，將人送往醫院治療。王男坦承，自己在中國大陸有負債，想來台灣重新生活。