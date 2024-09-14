陸男駕橡皮艇衝林口！離岸100m擱淺...打119求救　海巡偵訊中

記者戴上容、邱中岳／新北報導



31歲的中國大陸籍男子王旭坤，今（14日）乘坐橡皮艇漂流至新北市林口海域。他自行撥打119報案，王旭坤聲稱自己是大陸寧波人，因為在大陸欠債，所以想來台重新生活。然而，海巡人員檢視他的船上裝備，發現橡皮艇上備有15公升左右的燃油，以及2、30瓶水，顯見他早有準備。王男接受簡單治療後已出院，被帶往台北港海巡相關處所進行偵訊，以釐清他的背景及來台動機。

據了解，王旭坤上岸後，自稱來自中國浙江省寧波市牛尾塘，他自9日起駕駛橡皮艇，在海上漂流長達5天。今晨6時23分，靠近新北市林口坑溪出海口時，橡皮艇擱淺，他於是用手機撥打台灣119求救。





▲▼陸男駕小艇偷渡來台 。（圖／民眾提供）



另一方面，當地釣客發現小艇後也立即報警，新北市消防局派出14名人員前往現場，和海巡署、林口警方一起將王旭坤與橡皮艇一同拉上岸。由於他已脫水、曬傷，隨即被送往林口長庚醫院急救，生命體徵穩定，治療後已出院，並被帶往台北港海巡基地接受偵訊。警消不敢大意，第一時間叫他戴上口罩。

▲ 陸男被要求戴上口罩 。（圖／海巡署提供）



海巡署指出，王旭坤的橡皮艇長約3.6公尺，當時距離岸邊約100公尺，疑似擱淺在林口坑溪出海口附近。海巡及消防人員於6時50分趕到現場，10分鐘內便成功將其救援上岸。王旭坤辯稱，由於在中國負債累累，決定偷渡來台追求「自由」，但相關單位懷疑其動機不單純，已將其帶回調查。





海巡署表示，為應對類似事件，將持續強化監控系統，包括雷達與紅外線熱像儀相結合的「環島岸際智慧型監控系統」，以及無人機巡查機制。此外，海巡署也推動國內漁船全數安裝AIS系統，並持續強化教育訓練與友軍協調，確保國境安全。