報案對話曝！陸偷渡男「手機剩3%電」　急打119求救：是台灣嗎？

▲陸籍王男駕駛橡皮艇在海上漂流6天偷渡來台 。（圖／民眾提供）



記者陳以昇、吳佩蓁／新北報導

中國大陸31歲王姓男子14日乘坐橡皮艇偷渡來台，他一路從浙江寧波划到新北林口後坑溪出海口，在距離岸邊約100公尺時，自行撥打119求救。而王男7分鐘報案音檔也隨之曝光，王男一接通就問119「是台灣的嗎？」確認後才坦承是偷渡客，但因他太過慌張且通訊不好，一時報不出正確位置，心急喊「我手機只剩3%電」，接線員請他確認好座標再回撥，他嚇壞急忙確認定位，一陣慌亂後才通報正確經緯度座標順利獲救。

▲王男自行撥打手機向台灣119求救。（圖／海巡署提供）

王男14日抵達新北林口後坑溪出海口，看到前方出現疑似有巨大鋼架結構後，自行用手機撥打119求救，接通後王男劈頭就問「是台灣的嗎？」，確認後便坦承是從大陸偷渡過來，目前身體虛脫請求救援，並著急喊「我手機只剩下3%的電了」，由於對話太過荒謬，接線員一度滿頭問號「你是游泳過來？」，王男才解釋自己是搭橡皮艇過來，但定位只能知道他在八里區，接線員要他回報確切座標再回撥，王男一聽以為對方要掛電話，一陣慌亂後才回報正確經緯度，最後順利被救上岸送醫治療。

據了解，王男自稱是大陸寧波人，因為在大陸欠債想來台重新生活追求「自由」，於是9日從寧波駕駛橡皮艇出發，在海上漂流長達6天，14日清晨6時23分才抵達新北市林口坑溪出海口。

▲陸籍王姓男子14日駕橡皮艇偷渡來台，新北地院裁定收押禁見。（圖／記者戴上容攝）



海巡人員檢視他的船上裝備，發現橡皮艇上備有15公升左右的燃油，以及2、30瓶水，顯見他早有準備。王男昨晚出院後被解送新北地檢署，經檢方複訊後聲押禁見，新北地院審理認為，王男涉犯未經許可入境犯罪嫌，嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，因此裁定羈押禁見。