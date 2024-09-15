三好國際酒店中秋送愛　230份月餅與香米溫暖育幼院

▲三好國際酒店中秋捐贈活動，不僅讓育幼院的小朋友能夠過一個溫馨應景的節日，也為社會公益事業注入更多的正能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中秋佳節將至，三好國際酒店募集愛心月餅與特選的三好米香白米，分送至斗六一心育幼院、大埤長愛家園育幼院及財團法人彰化縣私立基督教喜樂保 育院二林總院，為育幼院的小朋友帶來節日的祝福與溫暖。副總經理吳翠月率領團隊於此次活動共捐贈230份月餅與8袋米，傳遞愛心、分享節日的喜悅。

愛心活動的進行，三好國際酒店團隊分成兩路，將物資親自送達育幼院，讓受助單位感受到來自企業的關懷與支持。受贈的育幼院均表示，這份捐贈不僅充實了孩子們的生活，還讓他們感受到節日的溫暖與歡樂。

三好國際酒店副總經理吳翠月表示，藉中秋愛心活動，三好國際酒店希望不僅能夠讓育幼院的孩子們感受到節慶氣氛，同時也期望企業在經營的過程中，能夠回饋社會，履行企業社會責任。吳翠月強調，希望通過這樣的公益行動，喚起更多企業的關注與參與，為社會上的弱勢群體貢獻一份心力。

▲三好國際酒店中秋捐贈活動，不僅讓育幼院的小朋友能夠過一個溫馨應景的節日，也為社會公益事業注入更多的正能量。（圖／記者蔡佩旻翻攝）