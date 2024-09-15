中秋節爽吃月餅、烤肉！命理師「點名4生肖」：越胖財運越好

▲中秋節狂吃月餅和烤肉不用怕，小孟老師點出4個生肖越胖才越運好。（示意圖／photoAC）

文／CTWANT

9月17日即是一年一度的中秋節，但不少民眾早就開始吃月餅和烤肉，難免擔心發福，星座塔羅牌專家小孟老師在臉書點出4個生肖的人不用擔心，越胖反而財運越好，其中屬豬的人體型圓潤可以旺財宮，中秋佳節放心大吃也無妨。

●屬豬

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屬豬的人，以生肖身型來說體型若較圓潤可以旺財宮，因此越發胖對自己運勢越好，也能夠忘八方財吃四方。

●屬牛

牛的體型也算是12生肖裡需要強狀的體積，因此屬牛者身體越壯越結實對自己的運勢越加分。

●屬龍

屬龍的人，因為飛龍在天，能吸收天地精華，需要強健體魄，因此越強健的身驅越能狀大運勢。

●屬鼠

屬鼠的人吃五穀披彩衣，屬於雜食性動物，因此吃胖能拓展人際關係，也能廣拓交友圈，建議不用瘦身太多，反而越胖越得人緣。

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