新血義消奠基專業知能　南消第一大隊辦理新進義消人員基本訓練

▲台南市消防局第一大隊於15日起在東原里里民活動中心，辦理柳營、鹽水、東山、東原分隊共24人新進義勇消防人員基本訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升「義勇消防人員」基礎消防專業能力、熟練各項裝備使用技能，台南市消防局第一大隊於15日起在東原里里民活動中心，辦理柳營、鹽水、東山、東原分隊共24人新進義勇消防人員基本訓練，藉此加強新進義消救災專業知識及技巧，進而協助警消執行各項救災救護任務。

此次訓練課程計有「消防及救護車輛裝備器材介紹」、「緊急救護基本常識」、「避難逃生要領及住警器安裝」、「災害現場危害分析」、「火災類別及滅火要領」，期能有效達到強化民力運用及培訓救災能力之目的。

義勇消防人員於各種災害搶救現場，不計個人利益、犧牲奉獻的精神，已然成為救災的重要支援力量，在現行警消人力有限情況下，各項消防工作仍需仰賴義消人員鼎力相助，方能減輕消防人力之負擔，進而達到災害搶救順遂的目的。

台南市長黃偉哲表示，義消夥伴平時落實災害搶救，使民眾生命財產獲得保障，有效降低及避免災害帶來的風險，真的非常感謝他們的無私奉獻，正所謂「政府資源有限，民間力量無窮」，除對於義消同仁平時熱心公益、犧牲個人時間，參與各項救災協勤及技能訓練，表示肯定外，期望藉由各項訓練來強化分隊同仁及義消夥伴間的默契，熟稔各項救災裝備器材操作技巧，於緊急時刻圓滿完成每一次艱辛的任務。

台南市消防局局長李明峯亦表示，新進義消人員皆需接受48小時基本訓練，並通過測驗後方能符合資格，利用基本訓練期間，提升義勇消防人員協勤救災、救護能力，使每位新進義消熟悉第一線救災的各式車輛、裝備位置、器材功能與操作安全，期許義消新血加入，成為我消防工作的得力助手；在救人之餘，也具備如何先保護自我觀念，進而達到保障民眾生命、財產之安全。