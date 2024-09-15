　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

出門逛街「1地方超多人」　他驚：烤肉退流行了嗎？PTT吵翻

▲許多民眾中秋節會應景烤肉，南投衛生局提醒民眾注意攝取低油、低糖、低熱量。（資料照／記者蔡佩旻攝、南投縣政府提供）

▲原PO發現路上「沒什麼人烤肉」。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

「中秋烤肉真的退流行了嗎？」一名網友透露，路上沒什麼人烤肉，反觀百貨公司一堆人排隊吃鍋、吃燒烤，讓原PO好奇戶外烤肉是否式微了？文章曝光後，網友分析「物價上漲！現在烤一頓3000-4000元起跳，還要自己收，不如去串燒店吃多少買多少」、「今年沒連假，是要烤個鳥...烤完很累」。

一名網友在PTT表示，昨天他出門四處逛逛，發現路上跟往常差不多，「沒什麼人烤肉」，倒是百貨公司一堆人排隊吃火鍋、燒烤，讓原PO驚訝拋問「難道說中秋烤肉真的退流行了嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，網友紛紛直呼，物價貴、備料與收拾麻煩，且又沒連假的原因有關，「外面烤肉又貴又髒不衛生還難吃」、「烤的人確實變少啊，不然上周末就應該有攤了」、「很難找到地方烤肉」、「烤肉準備和事後處理都麻煩」、「烤肉超麻煩的，去燒烤店吃不好嗎」、「物價上漲！現在烤一頓3000-4000元起跳，還要自己收，不如去串燒店吃多少買多少」、「天氣熱，就懶得戶外烤了吧」、「今年沒連假，是要烤個鳥...烤完很累」、「現在癌症很多，真的要少吃」。

但也有網友說，「今天外面充滿了烤肉味，你跟我說退流行」、「一堆人烤肉好嗎」、「我家附近今天開始就有人烤，接下來會更多」、「今天晚上出去繞了一圈只有兩戶人家在烤，而且都大叔大媽，中秋烤肉也變成老人的活動了」、「連烤四天」、「剛烤完回來，明天後天也都有攤」「都市一堆大樓你要在哪烤？郊區透天厝還是一堆在烤啊」。

ET快訊
高雄國賓、THE ONE超高容積率都他核定？　吳敦義怒駁斥
小鬼過世4年了　歐漢聲PO他生前1照片！對話惹鼻酸
買到15盒「小楊哥月餅」　老闆哭訴：沒臉送人！
快訊／新北女7F墜樓亡！　大樓管理員驚：不認識
買紅茶會選哪家？他推「這2間」都不是手搖飲店　網贊同：會回甘
快訊／加油等等！　明起油價大降
王陽明打籃球被蓋「火爆畫面遭挖」！網嗆：惱羞喔　他193字還

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

烤肉必備美生菜「每斤飆150元」　專家：清洗乾淨再食用

2萬人日月潭泳渡！男女冠軍出爐　她中途上浮排吃東西仍拿第一

快訊／12:09南投縣信義鄉規模3.9地震　最大震度4級

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

葡萄桑、蘇力雙颱估明晚生成　賈新興曝最新預測

未來沒有鐵飯碗工作！葉丙成批全科補習：自主學習更重要

台鐵董座「申請大功」公文曝　產工怒揭4過失：應記過

獨居者沒寫遺囑！不法集團「惡劣手法」吞掉1.4億　律師給建議

出門逛街「1地方超多人」　他驚：烤肉退流行了嗎？PTT吵翻

明晚雨漸多「全台下最大時間曝」　台北中秋賞月碰運氣

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

奧運金牌林郁婷挑戰投手丘開球　選1號球衣：紀念歷史性的一刻

愷樂當媽..羅志祥祝福：恭喜！　不能當乾爹「可送童裝給她」

大雨狂炸！馬路大淹水　台中車站「變水上樂園」

歐陽妮妮「結婚才3個月」宣布懷孕了　PO大肚照：天使寶寶非你莫屬！

周子瑜自曝曾喝燒酒「喝到斷片」XD　浪漫告白「男朋友」被金在中大讚！

烤肉必備美生菜「每斤飆150元」　專家：清洗乾淨再食用

2萬人日月潭泳渡！男女冠軍出爐　她中途上浮排吃東西仍拿第一

快訊／12:09南投縣信義鄉規模3.9地震　最大震度4級

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

葡萄桑、蘇力雙颱估明晚生成　賈新興曝最新預測

未來沒有鐵飯碗工作！葉丙成批全科補習：自主學習更重要

台鐵董座「申請大功」公文曝　產工怒揭4過失：應記過

獨居者沒寫遺囑！不法集團「惡劣手法」吞掉1.4億　律師給建議

出門逛街「1地方超多人」　他驚：烤肉退流行了嗎？PTT吵翻

明晚雨漸多「全台下最大時間曝」　台北中秋賞月碰運氣

烤肉必備美生菜「每斤飆150元」　專家：清洗乾淨再食用

烏克蘭軍情局長：北韓向俄羅斯「提供大量軍援」是最大威脅

中秋月圓人團圓　 全興資源再生舉辦異國烤肉一解移工思鄉情懷

王淨自拍照放超大「26歲真實膚況現形」　網：全台灣只有妳敢玩！

《玫瑰瞳鈴眼》反派男星演電影！　「刻意留白髮」4個月甩肉6kg

轉彎沒看到大象！泰71歲老翁騎摩托車上山　下秒被踩死

台積電2奈米明年量產　強大生態系是狠甩三星英特爾關鍵

2萬人日月潭泳渡！男女冠軍出爐　她中途上浮排吃東西仍拿第一

小鬼過世4年了…歐漢聲PO他生前1照片！對話惹鼻酸　Junior也到了

小嫻「開學第一天就知道完蛋了」！挫折吐擔憂：難道這4年就毀了嗎

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

生活熱門新聞

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

男染淋病「去過加油站廁所」　醫：GG很長耶

會員遭槓鈴壓頸 　館長喊冤「親示範護槓」無奈表情曝

快訊／08：17台南規模4地震　最大震度3級

50人烤肉預算2萬怎選？釣出麥當勞

棒球迷批「大巨蛋不該辦演唱會」　1論點被狂打臉

台大醫半夜搭「2號電梯」　見下一幕狂唸心經

天哭星衝擊！　中秋後「4生肖一路衰到年底」

更多熱門

相關新聞

中秋假期第2日出遊返鄉　公路局曝「省道6大易塞路段」

中秋假期第2日出遊返鄉　公路局曝「省道6大易塞路段」

今（15日）是中秋假期第2日，雖然沒有連假，公路局為便利民眾參與團聚活動，已預估返鄉出遊旅次、整備各項疏運措施，今日台2線淡水、萬里、福隆路段及台3線大溪-慈湖、古坑-梅山路段與台1線水底寮路段較易發生壅塞，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況。

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

50人烤肉預算2萬怎選？釣出麥當勞

50人烤肉預算2萬怎選？釣出麥當勞

台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓與青年同樂

台南東門巴克禮秋節烤肉大團圓與青年同樂

關鍵字：

中秋烤肉百貨公司退流行

讀者迴響

熱門新聞

AV女優本鄉愛道歉認當小三！百萬YTR「想愛愛說謊了」

快訊／貝碧佳凌晨轉中颱！　今最近路徑曝

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

國光女神「飯店陽台濕吻男友」全被拍

好市多1時段逛最優惠？老會員認證

陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」消失直播！2官媒出手

明後天可能有颱風生成　下周雨區變大

YTR這群人尼克IG噤聲團員！　「頻道停更」真實原因全說了

中秋沒連假怎安排　答案一面倒

獨家／演唱會才剛結束　五月天怪獸父親驚傳過世！

你同時看到幾張臉？測試隱藏天賦

黃暐傑被海盜釋出　開刀返台復健

股息領破106萬！「他曝00929驚人本金」

台灣超商目睹「阿北1搭配」　瞬間嚇壞！日籍作家：在日本是搶匪

買紅茶會選哪家？他推「這2間」

更多

最夯影音

更多

健身房會員臥推「遭槓鈴壓頸」　館長：專業人士不會怪我

健身房會員臥推遭槓鈴壓頸　館長喊冤曝56秒沉默示範片

全紅嬋回老家「遭日夜圍觀」　她崩潰甩門：回去！這裡太吵了！

陳金鋒抗議馬傑森擺出短棒　遭驅逐出場本季第3次

泰侏儒河馬「彈跳豬」爆紅 圓肥身材+迷因表情超吸晴

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面