出門逛街「1地方超多人」　他驚：烤肉退流行了嗎？PTT吵翻

▲原PO發現路上「沒什麼人烤肉」。（示意圖／記者蔡佩旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

「中秋烤肉真的退流行了嗎？」一名網友透露，路上沒什麼人烤肉，反觀百貨公司一堆人排隊吃鍋、吃燒烤，讓原PO好奇戶外烤肉是否式微了？文章曝光後，網友分析「物價上漲！現在烤一頓3000-4000元起跳，還要自己收，不如去串燒店吃多少買多少」、「今年沒連假，是要烤個鳥...烤完很累」。

一名網友在PTT表示，昨天他出門四處逛逛，發現路上跟往常差不多，「沒什麼人烤肉」，倒是百貨公司一堆人排隊吃火鍋、燒烤，讓原PO驚訝拋問「難道說中秋烤肉真的退流行了嗎？」

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文章曝光後，網友紛紛直呼，物價貴、備料與收拾麻煩，且又沒連假的原因有關，「外面烤肉又貴又髒不衛生還難吃」、「烤的人確實變少啊，不然上周末就應該有攤了」、「很難找到地方烤肉」、「烤肉準備和事後處理都麻煩」、「烤肉超麻煩的，去燒烤店吃不好嗎」、「物價上漲！現在烤一頓3000-4000元起跳，還要自己收，不如去串燒店吃多少買多少」、「天氣熱，就懶得戶外烤了吧」、「今年沒連假，是要烤個鳥...烤完很累」、「現在癌症很多，真的要少吃」。

但也有網友說，「今天外面充滿了烤肉味，你跟我說退流行」、「一堆人烤肉好嗎」、「我家附近今天開始就有人烤，接下來會更多」、「今天晚上出去繞了一圈只有兩戶人家在烤，而且都大叔大媽，中秋烤肉也變成老人的活動了」、「連烤四天」、「剛烤完回來，明天後天也都有攤」「都市一堆大樓你要在哪烤？郊區透天厝還是一堆在烤啊」。