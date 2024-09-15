中秋出遊何處去？　來桃園八德輕旅行享受豐富自然景觀

▲八德埤塘自然生態公園。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀光旅遊局13日表示，中秋假期，適合享受一個充實且放鬆的輕旅行，不妨來到桃園八德，感受這裡的獨特魅力。八德不僅有著豐富的自然景觀，還蘊藏著濃厚的文化氣息，是中秋節出遊的理想地點。

佔地5公頃的八德埤塘自然生態公園，充滿濃濃鄉村風，走進埤塘自然生態公園，迎接您的是一片清新綠意。這座公園以生態豐富、景致迷人的環境著稱，公園內的埤塘水面波光粼粼，與周圍的綠樹相映成趣，是攝影愛好者捕捉美景的好地方。

▲中大公園-彩繪貓咪水泥管。（圖／觀旅局提供）

草坪上雞、鴨、鵝悠閒散步，埤塘水鳥成群、動植物生態豐富，喜愛生態旅遊的朋友，可以來這親近自然、學習生態知識。八德埤塘自然生態公園不僅是生態愛好者的天堂，更是一個適合全家共遊的休閒勝地。無論是在公園內席地而坐野餐、奔跑嬉戲、散步、賞鳥，還是簡單地坐在池邊靜靜發呆，都能讓人徹底放鬆，享受這片城市中的綠色角落。

傍晚吹著徐徐涼風，同樣適合親子野餐的還有鄰近興仁花園夜市的「中大公園」，在諾大的草皮上，放置了吸引目光的貓咪水泥管地景藝術，是孩子奔跑嬉戲、躲貓貓的遊樂園，入夜時還能悠閒地躺在草皮上觀星賞月，並能前往好吃、好玩又好逛的興仁花園夜市。

▲市定古蹟「著存堂」。（圖／觀旅局提供）

位於八德茄苳霄裡文化廊帶的大伙房浣衣池和石母娘娘浣衣池，則是保留了特殊浣衣池文化，記錄了過去居民的生活方式，並保存了當時洗衣的場景，為後人了解古早台灣的生活方式提供了寶貴的文化資源。而位於溪濱公園旁約1600公尺的自行車道，同時享有都市綠廊景致與田園風景，還能行經市定古蹟「著存堂」，欣賞創建於清乾隆年間〈約1790年〉的古宅。

市府觀旅局強調，來八德單日的輕旅行，是喜歡親近自然、享受戶外活動的朋友，最佳的選擇；另外，位於八德的霄裡大池、茄苳埤塘公園、大湳森林公園…等，都能遠離都市喧囂，享受放鬆的休閒時光。