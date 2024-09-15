中秋假期第2日出遊返鄉　公路局曝「省道6大易塞路段」

▲今年中秋節雖無連假，公路局已預估今日省道6大易塞路段，提醒用路人出發前先查詢路況。（圖／公路局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今（15日）是中秋假期第2日，雖然沒有連假，公路局為便利民眾參與團聚活動，已預估返鄉出遊旅次、整備各項疏運措施，今日台2線淡水、萬里、福隆路段及台3線大溪-慈湖、古坑-梅山路段與台1線水底寮路段較易發生壅塞，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況。

公路局指出，昨日省道部分路段已有壅塞或車多情形，壅塞路段包含台61線龍井至中彰大橋南下、台74線潭子至大里東向、台74線太原至松竹西向及台中高鐵至快官西向、台88線大寮路段西向等路段。

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車多路段則包含台64線板橋至新店東向、台64線中和至板橋及三重至五股西向、台65線板橋至國3南下、台65線土城至板橋及新莊至五股北上等，其餘路段皆順暢。

公路局預估，今日台2線淡水、萬里、福隆路段及台3線大溪-慈湖、古坑-梅山路段與台1線水底寮路段較易發生壅塞情形，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少在車陣中的時間，避免降低出遊興致。

客運部分，公路局指出，西部國道客運共計行駛6444班次，疏運11萬1535人，疏運人數較去年同期增加3.8%；東部國道客運路線共計行駛1553班次，疏運2萬9545人，疏運人數較去年同期減少6.3%。

公路局表示，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已請客運業者於今年中秋假期期間籌備充足運能，落實人員與車輛安全整備，此次假期亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。