唯一下水的貴賓！馬英九連11年參加日月潭泳渡　今年最後一游

▲前總統馬英九參加日月潭泳渡「最後一游」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

日月潭萬人泳渡今15日鳴笛！連續參加11次泳渡的前總統馬英九，因受年齡限制，今年將是最後一次下水，他笑稱他是唯一一個「會下水的貴賓」，還建議擴大舉辦。南投縣長許淑華表示，未來將邀請總統賴清德、立法院長韓國瑜、台市長蔣萬安及各縣市長參加泳渡，讓活動成為一大盛事。

第42屆日月潭萬人泳渡於今(15)日登場，共計有2萬2606人、1869隊伍報名參加，包括38國365位國際人士也慕名來挑戰，中秋節前的這一天，日月潭彷彿是水上嘉年華會，歡樂的氣氛「好嗨」！

第11次下水挑戰日月潭，馬前總統笑稱他是唯一「下水的貴賓」。他表示，泳渡日月潭是南投知名活動，也是台灣著名的招牌，2002年他52歲時，第一次參加泳渡，但「今年小弟74歲了！」直呼時間過得快。

馬前總統認為，日月潭一年舉辦一次泳渡，實在可惜，也是「暴殄天物」，很多人只能「望潭興嘆」，建議能在六月或七月增加一次活動，另縣府應廣邀各縣市，甚是大陸各縣市，以及全世界的首長來台參加，「讓他見識一下」南投之美，唯有更多的人來，創造更好的紀錄，這才是最好的活動。

面對馬前總統「喊話」，許淑華縣長接受訪問表示，媒體報導這次是馬前總統「最後一游」，其實她己經力邀馬前總統未來前來擔任嘉賓。

許淑華說，馬前總統是泳渡活動重要人物，也是靈魂指標，受限於75歲下水無法保險限制，以後可以受邀以領游等方式參與，未來縣府也會邀請包括賴總統、立法院韓院長、台北市蔣市長及各縣市長參加日月潭泳渡。

至於增加泳渡次數，許淑華指出，考慮水溫和氣候等問題，和四季早泳會合辦這項活動，再加上來自全國各地的救護人力，其實很吃力，救護體系能否克服，需和各相關單位研究，而且明年中華民國游泳協會將爭取申辦2025FINA世界馬拉松游泳系列賽、AASF亞洲公開水域游泳錦標賽在日月潭舉辦，提升南投在國際的能見度。