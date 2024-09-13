「九二共識確保台灣安全」　蕭旭岑轟：陸委會挑釁加深美方疑賴論

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

陸委會主委邱垂正昨日表示，若接「九二共識」，就意味著必須承認台灣是中華人民共和國的一部份。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（13）日強調，「九二共識」是兩岸各自以口頭表述「一個中國原則」，我方的「九二共識」內涵就是中華民國，他砲轟陸委會不斷在兩岸關係上挑釁生事，只會讓美國對賴政府更有疑慮，損害的卻是台灣的利益。

陸委會主委邱垂正12日在「2024台北安全對話」上致詞，並表示，中國堅持台灣必須接受所謂的「九二共識」，而其所定義的「九二共識」就是「一個中國原則」，若接受了，就意味著必須承認台灣是中華人民共和國的一部份。

針對邱垂正的言論，蕭旭岑則駁斥，依據中華民國憲法，兩岸同屬一個國家，分別為台灣地區與大陸地區（一國兩區），並質疑，邱垂正的副手、陸委會副主委梁文傑不久前才在立法院公開講過，這就是「九二共識」的意涵，難道邱垂正忘了嗎？

蕭旭岑直言，一個部門兩種說法，根本精神錯亂，同時，美國即將舉行大選，他奉勸賴清德政府不要在這個緊要關頭給美國「老大哥」添亂，讓自己變成美國人眼中的「麻煩製造者」。

「美方各界的『疑賴論』尚未平息，陸委會還不斷在兩岸關係上挑釁生事，只會讓美國對賴政府更有疑慮，損害的卻是台灣的利益，賴政府執政已過百日，只見遂行個人意志的施政，用意識形態治國，必被台灣人民唾棄。」

蕭旭岑說明，「九二共識」是兩岸各自以口頭表述「一個中國原則」，我方的「九二共識」內涵就是中華民國，11年前邱垂正還是學者時，投書期刊的文章曾經指出，「九二共識」是種模糊的共識，馬政府以「一中各表」來對內解釋「九二共識」的內涵，所謂「一中」就是中華民國，政府沒有傷害中華民國主權，北京沒有表示反對。

因此，蕭旭岑認為，這顯示邱垂正非常了解「九二共識」的意涵，以及在馬英九政府時扮演的角色與功能，怎麼當了綠朝官就忘了初衷？今天總統是主張台獨路線的賴清德，扭曲中華民國憲法，惡意解讀「九二共識」，兩岸變成兩國，如果邱垂正接受賴總統的主張，那陸委會再無存在必要，邱垂正應該辭職，陸委會應該裁撤。

此外，蕭旭岑指出，根據「兩岸各自以口頭表述」精神，我方根本不必也不該去附和大陸的表述方式，沒想到邱垂正居然公開用近乎背誦的方式，把大陸領導人習近平講的定義複述一次，然後據以否定「九二共識」，這是什麼邏輯？

蕭旭岑強調，「九二共識」是兩岸的共同政治基礎，也是確保台海安全的關鍵，如果不承認「九二共識」，就必須直接面對兩岸的政治定位，依據中華民國憲法，兩岸不是兩個國家，但是賴清德總統強推「新兩國論」的台獨路線，否定「九二共識」，把對岸當成另一個國家，正是如今台海不平靜的根源。