日月潭萬人泳渡！74歲馬英九「最後一游」　邀大陸縣市首長同歡

▲74歲的馬英九泳渡日月潭。（圖／南投縣政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

日月潭萬人泳渡活動今（15日）上午登場，前總統馬英九也依往例再度出席，不過受限於年齡限制，因此今年也是馬英九的「最後一游」，馬打趣說，萬人泳渡每年只辦一次真是「暴殄天物」。馬英九在致詞時也說，南投縣政府應該邀全國各縣市、甚至大陸各縣市，讓全世界各位首長都來台灣參加活動，見識一下南投之美。

日月潭萬人泳渡今天清晨8點半，由馬英九、許淑華等人鳴笛後，2萬多名選手分批從日月潭朝霧碼頭入水，橫渡到對岸的伊達邵，全長3公里。今年共吸引2萬2606人、1869隊伍參加，38國365名國外人士也慕名來挑戰，「下水餃」場面壯觀。

不過，由於活動有75歲的年齡限制，今年74歲的馬英九將是最後一游。馬英九致詞時自以為幽默稱是「唯一會下水的貴賓」、「今年小弟74歲了」，並稱日月潭泳渡已成為一大盛事，一年舉辦一次泳渡實在可惜也「暴殄天物」，喜歡長泳的民眾只能「望潭興嘆」。

馬英九因此建議南投縣長許淑華，可在每年6月或7月增加一次泳渡，並廣邀各縣市長，甚是大陸各縣市長，以及全世界的首長來台參加，讓更多人見識南投之美，創造更好的紀錄，這才是最好的活動。

