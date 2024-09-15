2萬人日月潭泳渡！男女冠軍出爐　她中途上浮排吃東西仍拿第一

▲余信輝、廖上儀分別為先最快上岸的男性和女性參賽者。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

第42屆日月潭萬人泳渡於今天登場，計有2萬2606人、1869隊伍報名參加，包括38國365位國際人士，以及179位身心障礙「泳士」；其中一般組的余信輝以51分鐘拔得頭籌，女性參賽者第一名則為1小時15分完成的廖上儀。

今天萬人泳渡活動適逢中秋節前夕，日月潭彷彿變身水上嘉年華會場，歡樂氣氛high到最高點；賽程由身心障礙組參賽者於早上7點下水出發展開，挑戰3公里距離，也彰顯永不放棄的精神，作為所有泳者的最佳典範，來自台北市的許宗榮在領航教練引導下，以1小時16分時間游完全程，成為身心障礙泳士組第一位上岸者。

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▲▼本屆日月潭萬人泳渡有179位身心障礙泳士下水挑戰，許宗榮（下圖右）以1小時16分最快完賽。（圖／南投縣政府提供）

一般組方面，來自高雄市的余信輝尾在身心障礙組全數出發後尾隨下水，卻後發先至，率先游抵伊達邵碼頭，僅花51分鐘上岸、搶得「頭香」，他獲知自己游得最快後，高興地用雙臂擺出「愛心」姿勢拍照留念，也秀出肌肉結實的好身材。

▲▼余信輝、廖上儀。（圖／南投縣政府提供）

台北市居民廖上儀也是游上岸後，才知道自己創下女子參賽者第一的1小時15分成績；她表示是第一次參加萬人泳渡，而且中途還曾上浮排吃東西，竟能領先所有女子選手，感到有些意外。