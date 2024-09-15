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幕後／新疆考察招團不力　馬政府高官以「腰痛需靜養」為由不去了

▲新疆烏魯木齊舉辦大型遊行活動。（圖／翻攝新華社）

▲新疆烏魯木齊舉辦大型遊行活動。（圖／翻攝新華社）

記者陶本和／台北報導

中國近期積極邀請台灣網紅赴中旅遊拍片，操作「新疆美好故事」，以觀光旅遊包裝並帶動統戰。日前媒體也揭露，9月19日有一團由馬英九時代的陸委會高官召集的訪團，要帶台商到新疆考察；不過，據了解，該團負責招團的前高官，以剛動手術、腰部疼痛為由不隨團，導致招團不盡理想。

日前《ETtoday新聞雲》以「幕後／中國大力操作「新疆美好故事」　馬時代高官9／19組團考察」為題，報導國安單位就彙整之情資，有一波整合式動作，就是透過「新疆美好故事」推動觀光旅遊，並發掘新的商業機會，9月19日也有一團由前總統馬英九時代的陸委會高官召集，要帶著台商台企到新疆考察。

據了解，該團是由大陸海貿會邀請台灣海貿會來安排；不過，這位馬時代的陸委會高官近日以剛動手術、腰部疼痛需要靜養為由不會隨團，這也導致後續的招團狀況不盡理想。

事實上，除了該新疆團，中方還安排多位立法院卸任人員去北疆遊玩，原本主打「台灣立法機構訪團」，不過沒有卸任立委或重量級人士參與，最後變成為單純的旅行團。

針對中國這一波的操作評估，安全官員表示，從8月起，台辦系統大力找台商團體到新疆，主要是要發掘商機，尋找中亞的投資機會，另一方面是招待，創造產業發展機會，也是藉此迴避新疆棉及中國援俄的情形。

國安官員表示，9月19日，前總統馬英九時代的陸委會高層官員，也會組團前往新疆考察，針對新疆21條重點產業鏈，了解投資機會。該官員認為，這個動作在於，用解決經濟問題的角度，來避免政治問題。

國安官員表示，過去統戰樣態中，很重要一項就是用政治方式拉著台商，而現在更多的是希望台商可以回去投資，希望台商在中國買房子，他們願意提供低利貸款，這是要解決房地產跟資金問題。

▲新疆烏魯木齊舉辦大型遊行活動。（圖／翻攝新華社）

▲新疆烏魯木齊舉辦大型遊行活動。（圖／翻攝新華社）

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