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北約軍事委員會主席：烏克蘭具充分軍事理由打擊俄境

▲▼烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）在推特發文證實海馬斯（HIMARS）多管火箭已經送達。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

▲美製海馬斯多管火箭系統（HIMARS）。（圖／翻攝自twitter／Oleksii Reznikov）

文／中央社

北大西洋公約組織軍事委員會主席包爾今天指出，烏克蘭在軍事上具有充分理由，使用西方提供的武器深入打擊俄羅斯領土。

路透社報導，在北約（NATO）軍事委員會於布拉格召開的會議上，其主席暨荷蘭皇家海軍（Royal Netherlands Navy）上將包爾（Rob Bauer）表示，武裝衝突相關法律賦予國家的自衛權利，並不止步於其國界。

包爾說：「從軍事角度而言，你（襲擊敵方領土）是因為你想要削弱攻擊你的敵人，如此一來不僅能對抗朝你射來的箭矢，也能打擊那名弓箭手。」

他繼續表示：「因此軍事上來說，有充分理由這麼做；削弱敵方，削弱他們的後勤線及運至前線的燃料和彈藥。」

但他同時也提到，提供武器的國家有權對其用途設下限制。

包爾指出，相關討論的另一面具有政治性，提供武器的國家可能感到必須為這些軍火負責，而相關政治協商仍在繼續。

美國總統拜登（Joe Biden）和英國首相施凱爾（Keir Starmer）昨天在白宮進行會談後，延後決定是否放行烏克蘭用西方遠程飛彈深入打擊俄境。

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