俄羅斯驅逐6名英外交官！控從事「間諜活動」　英國斥：毫無根據

▲ 俄羅斯驅逐6名英國外交官。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯13日指控6名英國外交官從事間諜活動，已經驅逐出境。英國對此回應，俄方毫無根據的指控與英國今年5月吊銷俄國大使館人員證件，並限制莫斯科在倫敦的外交活動有關。

根據《美聯社》，俄羅斯聯邦安全局（FSB）13日聲明宣布，他們收到的文件顯示，這6名外交官來自英國某個部門，「他們的主要任務是為俄羅斯造成戰略挫折」，參與「情蒐與破壞活動」。

莫斯科已決定將6人驅逐出境，FSB還警告，一旦發現其他外交官進行類似活動，將要求提前終止他們在俄國的任務。

俄媒援引FSB官員說法報導，6人曾會見被認定為「外國代理人」的獨立媒體與人權組織，俄國當局經常以此稱呼批評克里姆林宮的組織或個人。

俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則聲明表示，這些外交官進行「旨在傷害我國人民的破壞行動」，「我們完全同意聯邦安全局對英國所謂外交官活動的評估」，「英國大使館的行為遠遠超出《維也納公約》規定的範圍」。不過克宮發言人表示，目前不考慮與英國斷交。

英國外交部則回應，俄國的指控「完全沒有根據」，並稱6名外交官已於幾周前被驅逐，認為這與英國5月驅逐莫斯科駐倫敦使館一名武官，並對所有俄國駐英外交官施加5年期限的決定有關，英國指控他是一名秘密情報院。

這份聲明指出，「英國政府對俄國在歐洲及英國進行由國家主導的活動採取行動後，俄國當局上月撤銷6名英國駐俄外交官的外交資格」，但強調英國「對於保護國家利益沒有任何歉意」。