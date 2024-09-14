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俄烏戰場投入「俄製新攻擊無人機」　路透：零件、發動機來自中國

▲▼烏克蘭警方移除俄羅斯無人機上的彈頭。（圖／路透）

▲ 烏克蘭警方移除俄羅斯無人機上的彈頭。（圖／路透）

文／中央社

根據歐洲情報機關兩名消息人士說法與路透社看到的文件，俄羅斯去年開始使用中國發動機與零件製造新的長程攻擊無人機Garpiya-A1，已部署在與烏克蘭的戰爭中。

這些情報包括新無人機的生產合約、關於製造流程的公司信函與財務文件，表明俄羅斯國營武器製造商「金剛石－安泰」（Almaz-Antey）的子公司IEMZ庫波爾（IEMZ Kupol）在2023年7月到2024年7月間製造超過2500架Garpiya無人機。

俄羅斯採用中國技術製造新無人機的消息先前沒有媒體披露過。IEMZ庫波爾與金剛石－安泰沒有回應置評要求。

Garpiya在俄語中的意思是「哈比」（Harpy），即希臘神話中的鷹身女妖。兩名情報消息人士說，Garpiya無人機已部署在烏克蘭，用來對付軍事與民用目標，對關鍵基礎設施造成破壞，並導致平民與軍事人員傷亡。

他們與路透社分享據稱來自烏克蘭的Garpiya殘骸影像，但沒有提供進一步細節。路透社找到支持這項推論的資訊，但無法獨立核實這些影像的真偽。

華府智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）兼任高級研究員班迪特（Samuel Bendett）告訴路透社，如果獲得證實，Garpiya將代表俄羅斯不再依賴伊朗的長程無人機設計。

他說：「如果事情是這樣，可能表明俄羅斯現在可以更依賴國內發展，以及顯然還依賴中國，因為這場（俄烏）戰爭雙方都依賴許多中國零件來製造無人機。」

伊朗沒有對這篇報導做出回應。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年5月表示，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，伊朗已向俄羅斯供應1000架以上的「見證者」（Shahed）自殺式無人機。

俄羅斯國防部沒有回應對報導置評的請求。中國外交部在給路透社的聲明中表示，北京嚴格控管具潛在軍事用途的物品出口，包括無人機在內。

中國外交部在聲明中提到，「關於烏克蘭危機，中國一直致力於促進和平談判與政治解決」，且中國與俄羅斯的貿易未受國際限制。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）上週呼籲中國停止支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭，稱北京的援助是俄烏衝突持續的重要因素。

北約在給路透社的聲明中說，Garpiya無人機「與見證者十分相似」，但有數個顯著特徵，包括一個獨特的螺栓固定式尾翼，以及Limbach L-550 E發動機。

這款發動機最初由一家德國公司設計與製造，現在由中國廈門林巴賀公司（Xiamen Limbach）生產。這家公司未回應路透社的置評請求。

路透社查閱俄羅斯國防部與庫波爾於2023年第一季簽署的超過10億盧布（約新台幣3.5億元）合約，內容是開發一家製造這些無人機的工廠。

情報消息人士說，庫波爾2020年收購了俄羅斯西部的烏德摩特共和國（Udmurt Republic）首府伊熱夫斯克（Izhevsk）的一家舊水泥工廠，用來製造無人機。（譯者：張曉雯／核稿：曾依璇）

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