好市多被爆1時段逛最優惠　老會員認證「德政」：內行都知道

▲美食網紅「Fuji吃貨玩樂無限公司」分享內行人會選好市多閉店前逛，因為可以吃到份量大的試吃品。（圖／翻攝自IG／fuji.foofie）



圖文／CTWANT

美式大賣場好市多（Costco）販售商品被認為CP值高，又時常推出優惠，吸引不少民眾前往採買。好市多賣場內會提供商品小份量試吃，近日有美食網紅拍片發現白天與晚上試吃份量的差別，閉店前通常會給大份量，引起討論；有好市多忠實會員大讚這項「德政」，更直言很多內行早就知道。

美食網紅「Fuji吃貨玩樂無限公司」最近在IG分享一段好市多的影片，內容是好市多閉店前試吃和白天試吃的差別，影片中他選在好市多晚上閉店前逛賣場，傳出店員們呼喊各種商品試吃，像是泡芙、可頌、大理石麵包、銅鑼燒或芒果奶酪，最驚喜的是，份量都超大，其中可頌更直接一顆給一半；影片最後則是白天逛好市多，麵包被切了好幾刀，結果只拿到超小一塊的試吃品。

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「Fuji吃貨玩樂無限公司」的影片轉發到Threads，短短1天吸引55萬次瀏覽，還有上百名網友留言、逾7千多次分享，不少人也遇過類似狀況，「之前吃到壽司一顆、半顆馬芬，排兩次的朋友湊出明天早餐」、「之前閉店前吃到牛肉捲跟雞肉捲，切超大塊像不用錢」、「上次晚上去鮭魚壽司一人一個」。

有過去員工跳出來表示，「因為這些試吃品沒有用完，東西就會丟掉，沒辦法留下來」，而好市多這項政策也被許多忠實會員讚是德政，「內行都知道晚上去逛試吃很大塊，好市多不浪費食物是很棒的政策」。

網友們看完後都躍躍欲試，「我下次絕對打烊前去吃宵夜」、「知道為什麼快營業結束還是很多人了」、「該找人晚上去吃飯了」、「看來我們之前都去錯時段了」。除此之外，有人分享去逛日本好市多，不用等到閉店前試吃就是這麼大份量。

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