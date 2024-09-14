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50人烤肉預算2萬食材怎選？釣出麥當勞曝「超神菜單」　網笑翻

50人烤肉預算2萬食材怎選？釣出麥當勞曝「超神菜單」　網笑翻：很可以

▲每年到了中秋節，家家戶戶都聚在一起烤肉。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

每年到了中秋佳節，家家戶戶都會聚在一起烤肉、賞月，享受團圓時光。最近就有網友發問，2萬元要準備50個人的烤肉食材，究竟該要怎麼買？不料竟釣出麥當勞官方回應，讓大批網友驚呼「我真的開始好奇麥當勞小編到底是誰」、「很可以耶，我現在缺49人」、「一人400的預算的確吃麥當勞很剛好」。

據了解，網友日前在社群平台Threads發問，2萬元要準備50個人的烤肉食材，究竟該要怎麼買？貼文釣出麥當勞官方回應，「維持烤肉氣氛的食材：豬肉片、香腸、生菜等烤肉食材＞總價約 500－1,000 元」。

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麥當勞也分享「讓你真的吃飽不會生氣的食材」，分別是大麥克豪吃套餐17份、雙層牛肉吉事堡豪吃套餐17份、嫩煎雞腿堡 豪吃套餐16份、麥克雞塊分享盒（30塊）7盒、麥脆雞腿分享（6塊）7盒、雙倍OREO冰炫風50份當飯後甜點，「這樣總價差不多吧？相信這會是場大家都開心的烤肉盛宴」。

貼文引發討論，不少網友留言「麥當勞怎麼不接地氣一點，推出中秋應景金蘭烤肉堡，聽起來很棒，為何不呢！這可是台灣在地化特色呢」、「我真的開始好奇麥當勞小編到底是誰」、「很可以耶，我現在缺49人」、「烤肉吃麥會被扛出去吧」、「一人400的預算的確吃麥當勞很剛好」、「這樣雙層還有大麥克跟冰炫風要先吃哪個，我想要吃到熱騰騰的小牛」。

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