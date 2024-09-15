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花蓮玉里連棟木造房失火！五金行油漆桶助燃　延燒7戶灌救2小時

花蓮縣玉里鎮中正路14日晚間6時許發生住宅火警。（圖／報系資料照）

▲花蓮縣玉里鎮中正路14日晚間6時許發生住宅火警。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

花蓮縣玉里鎮中正路14日晚間6時許發生住宅火警，現場4棟一樓鐵皮建築物全面燃燒，由於起火建築多為木造老房，火勢燃燒猛烈，近2小時後才得到控制，初估延燒波及7棟建築，所幸無人傷亡。

據《中央社》報導，火災地點位於玉里鎮鬧區，14日晚間6時39分發生火災，消防人員到場時已有4棟建物全面燃燒，還波及3輛路邊停放車輛，嚇得周邊住家民眾紛紛跑出門外。

花蓮玉里連棟木造房失火！延燒7戶灌救2小時　幸無人傷亡

▲在場因都是木造房，火勢延燒極快，加上其中一間為五金行，其中存放助燃物質讓火勢一發不可收拾。（圖／CTWANT提供）

花蓮縣消防局第三大隊長蕭智元表示，初估燃燒面積超過200坪、延燒7戶民宅，因都是木造房，火勢延燒極快，加上其中一間為五金行，其中存放油漆桶等助燃物質，讓火勢一發不可收拾。

蕭智元指出，共出動10個分隊前往現場灌救，火勢在晚間8時24分控制，確認沒有人員受困傷亡，但詳細起火原因仍待調查。

玉里鎮長龔文俊也在場關心火災狀況慰問受災戶，他說，受災戶若有住宿需求，會協助安排住宿地點。

花蓮玉里連棟木造房失火！延燒7戶灌救2小時　幸無人傷亡

▲玉里鎮長龔文俊也到場關心火災狀況。（圖／CTWANT提供）

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