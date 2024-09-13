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台鐵「小卷便當1個150元」誰會買？　實拍照：這是中卷吧

台鐵「小卷便當1個150元」誰會買？實拍照網驚呆：這是中卷吧

▲ 台鐵便當受到民眾好評，常常開賣就被買光。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

台鐵便當平價美味，不只讓旅客能填飽肚子，也有許多民眾會特地前往購買。最近有民眾在台北車站買了台鐵便當，意外發現有一款椒鹽小卷便當要價150元，他被售價嚇了一跳，不禁好奇是否有人買；沒想到一眾網友看了小卷便當實拍照，都大讚CP值超高，驚呼「小卷像中卷」超划算。

日前有一名網友在PTT（批踢踢實業坊）八卦板分享，平時用餐時間經過台北車站，常常會去買一個80元的台鐵排骨便當，最近發現台鐵有賣一款椒鹽小卷便當，1個便當要價150元，幾乎可以讓他吃2個排骨便當，很好奇這個價格和菜色大家可否接受，以及是否真的有人會購買。

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據網友曬出的椒鹽小卷便當實拍照，白飯上面有滷蛋、青菜、炒菇和滷豆包等配菜，還有一半便當盒大小的小卷，相當豐富，看起來十分美味可口，重點是與台鐵官網上的便當照幾乎沒有差別。

台鐵「小卷便當1個150元」誰會買？實拍照網驚呆：這是中卷吧

▲ 有民眾好奇誰會買台鐵賣的椒鹽小卷便當，1個要價150元，但許多網友竟大讚CP值超高，而且小卷超大根本是中卷。（圖／翻攝自台鐵官網）

貼文底下湧入大票網友讚嘆，「挖靠這麼大隻200（元）都不為過」、「我買過兩三次還行」、「差不多價錢吧，小卷蠻大隻的」、「這大小的小卷外面直接一隻賣150元了吧」、「這是中卷吧」、「這尺寸哪來的小」、「看起來很大隻，會想嘗鮮」。

不過還是有網友給不同意見，「小卷應該要切一切」、「看起來很腥」、「這種一整隻的就懶人烹調法，裡面都沒清洗吧」、「不會想買，看起來不新鮮」、「上次吃完過敏有點嚴重」、「裡面不洗覺得不行」。另外有老饕指出，「台鐵近年個人最服的便當是櫻桃鴨」。

事實上去（2023）年台鐵在部分車站也有推出小卷便當，台北及板橋車站台鐵便當有販售由台北鐵路餐廳創新研製的「香烤小卷西式燉飯便當」，基隆七堵餐務室則研製「鮮灼小卷便當」於台北、松山和南港車站的夢工廠限量販售；當時小卷便當售價也是1個150元，同樣引起民眾熱議。

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