iPhone 16開賣　大量果粉湧入「官網大塞車」！頁面顯示：興奮嗎

▲蘋果iPhone 16開放預購。（圖／翻攝自蘋果官網）



圖文／CTWANT

蘋果iPhone 16系列新機今（13日）晚上8點正式開放預購，時間一到就造成官網大塞車，而今年新推出的「沙漠色鈦金屬」最為熱門，僅僅3分鐘時間，9月20日最快可取貨的名額就被掃光，手速若不夠快，就得等2至3周才能拿到貨。

蘋果官網8點一到，湧入大批果粉搶購，由於流量超過上限，頁面顯示「興奮嗎？我們也一樣，在我們帶你進入預訂流程前，請先留在此頁面」，必須等待一段時間，才能順利進入。

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▲由於流量過大，必須等待一段時間才能進入頁面。（圖／翻攝自蘋果官網）

開賣短短3分鐘，iPhone 16Pro Max沙漠色鈦金屬的所有機型被搶購一空，出貨日都已經排到2、3周後，最快9月20日首批到貨，最晚必須等到10月。

雖然每年iPhone開賣總會造成一股風潮，但不少網友發現，今年似乎沒有去年難搶，「今年沒去年熱門」、「感覺意外好買」、「很好搶欸」、「今年好像比較好搶第一批！」、「去年第3批，今年總算還我公道」。

據了解，iPhone 16新增了許多功能，包括突破性的AI功能、螢幕變大0.2吋，最頂級的iPhone16 Pro Max搭載6.9吋的規格，成為史上最巨大的iPhone機款。另外，相機新增超廣角及微距攝影、搭載A18晶片和A18 Pro晶片，還有最大的亮點就是拍照控制鍵，果粉可以考慮是否入手。

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