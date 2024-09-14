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小米攝影機詭傳男聲「麻煩調一下唄」　女屋主驚疑被監控

▲▼ 小米攝影機詭傳男聲「麻煩調一下唄」　女屋主驚疑被監控 。（圖／翻攝X）

▲女屋主聽見小米攝影機傳出男聲，嚇得四處張望。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

中國河北省一名婦人在家照顧小孩時，突然聽見房間裡的「小米攝影機」傳出陌生男子的聲音，讓她驚嚇不已，懷疑遭到駭客入侵，或者被有心人士遠端監控。

根據畫面，11日上午9時56分，小米攝影機麥克風突然傳出男聲，「麻煩調一下唄，這個就行。」婦人一開始以為是老公，還疑惑地「啊」了一聲，在發現是陌生男子的聲音之後，嚇得四處張望，「這是哪說話呢？」

搜狐等陸媒報導，婦人在網路上發文表示，自己是忠實「米粉」，如今卻感到非常害怕，「本來安（裝）攝像頭是為了方便看孩子的，沒想到卻能被小米工作人員想看就看的，看來什麼也不能太相信」，呼籲大家在進行隱私活動時關掉鏡頭。

隨著輿論延燒，小米客服回應，後台與員工都無法看見鏡頭畫面，本案情況或許是帳號外洩，或者被親友登入導致。根據使用者提供的資訊研判，這台「小米智慧攝影機2雲台版」該時段無人訪問，不論攝影機或網路都沒有被駭入跡象。在徵求使用者同意後，也取回設備檢測，結果狀態正常，目前也已邀請第三方機構，對產品進行鑑定測試。

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