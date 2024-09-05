幕後／中國大力操作「新疆美好故事」　馬時代高官9／19組團考察

▲新疆烏魯木齊舉辦大型遊行活動。（資料照／翻攝新華社）



記者陶本和／台北報導

中國近期積極邀請台灣網紅赴中旅遊拍片，並大力操作「新疆美好敘事」。對此，國安單位近日情資發現，有一波整合式的動作，主要是發掘新的商業機會；而9月19日，有一團是由前總統馬英九時代的陸委會高層官員召集的訪團，帶著台商台企到新疆進行考察。

近期，國內外很多網紅都被找到中國旅遊拍片，國安單位官員表示，主要衝擊不會是網紅從北京的角度說什麼，而是在得到好處後，選擇「不說」，不揭露真實情形，而在新疆議題上的批評也都會「噤聲」，造成民主社會的傷害在於「不說話」。

安全官員觀察發現，從今年8月起，中國有一波「整合式」的動作，包括台辦找台商團體到新疆，主要是發掘商機，尋找中亞投資機會，另一方面招待，創造產業發展機會。

在目的的評估上，國安單位認為有「兩個迴避」，第一是找台商到新疆，希望能投資，迴避國際社會對中國支援俄羅斯，把重點放在中亞，鼓勵台商到中亞設立據點或物流；第二個迴避，是避免新疆棉花被國際社會制裁，希望透過台商協助，以第三方、到中亞設點，藉此換標籤、洗產地，迴避制裁。該官員指出，在上述的操作方面，主責是由新疆省委書記馬興瑞親自操刀。

除此之外，國安官員也透露，9月19日，前總統馬英九時代的陸委會高層官員，也會組團前往新疆考察，針對新疆21條重點產業鏈，了解投資機會。該官員認為，這個動作在於，用解決經濟問題的角度，來避免政治問題。

國安官員表示，過去統戰樣態中，很重要一項就是用政治方式拉著台商，而現在更多的是希望台商可以回去投資，希望台商在中國買房子，他們願意提供低利貸款，這是要解決房地產跟資金問題。

在中國整體經濟狀況方面，國安官員表示，中方很喜歡說經濟有三支柱、三架馬車，一是消費零售；二是出口；三是固定資產投資。該官員說，這三者在今年都呈現持續下滑狀態，去年個別的成長率是3.7%、8.6％、3.9％，甚至今年到7月還是2.7％、7％、3.6％，都是持續下行趨勢的趨勢。該官員表示，外國直接投資的持續降幅是29.6%，「中國近期找網紅產業去參觀投資，不僅新疆也包括香港」。

▼新疆冬天 。（資料照／記者任以芳攝）

