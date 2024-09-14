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國旅太慘！各縣市「負評排名」出爐　墾丁、高雄、台南墊底

國旅貴鬆鬆！各縣市負面聲量排名曝　墾丁「這問題」最惹人嫌

▲墾丁海灘。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖、文／CTWANT

墾丁近期爭議不斷，除了住宿貴、物價高外，在沙灘上插滿陽傘佔位一事也遭撻伐。對此，TPOC（台灣議題研究中心）就整理了全台在觀光及國旅議題上的網路負面聲量最高的10個縣市，也針對屏東縣國旅相關議題進行調查，其中「住房太貴」、「墾丁業者貪婪」登上排名前2。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫統計，在過去一年半以來，全台在觀光和國旅議題上，網路負面聲量最高的5縣市分別是屏東縣、高雄市、台南市、台中市和新北市；而6至10名的縣市則依序是花蓮縣、桃園市、南投縣、台北市、金門縣。

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屏東縣以1446則負面聲量排名第1，據網路上的熱門文章、討論串等顯示，話題主要集中在物價高漲，如一份700元卻整包焦黑的東山鴨頭、6片櫛瓜要價100等等；高雄市以1405則排名第2，民眾不滿不肖業者趁演唱會期間，刻意將旅館床位價格抬高。

該調查也深入分析網友的抱怨言論，負面聲量主要為「批評住房太貴」，佔討論聲量的26%；其次是佔20%的「批評墾丁業者太貪婪」、佔17%的「批評國旅太貴不如出國」。

此外，其他討論也包括批評國旅CP值太低、批評旅業者補助政策、呼籲抵制國旅、反諷台灣景氣不好所以只能出國、批評高密度的測速照相等等。

TPOC表示，墾丁曾是無數人嚮往的度假天堂，如今卻成為遊客抱怨的焦點，政府應該重新檢視並改善運作，加強對旅遊業者的監督，若持續放任不管，墾丁可能從美好的「國境之南」，崩壞成為「國境之難」。

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