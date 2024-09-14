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情侶烤肉遇強風「火燒眉毛」險失明　眼睛挖出鐵絲、炭渣和蟲子

烤肉,海鮮。（圖／記者趙于婷攝）

▲中秋節家家戶戶都會烤肉。（圖／記者趙于婷攝）

記者許宥孺／高雄報導

烤肉要小心異物傷眼。眼科醫師分享，屏東一對男女去年在戶外烤肉突然起風，2人眼睛不適外還伴隨有嘔吐感，男子甚至被火苗燒到雙眉。經檢查，男子的右眼角膜被燒焦，還夾出細鐵絲；而女子的左眼猶如神秘恐怖箱，陸續夾出蟲子、鋁箔紙碎片、炭渣，還好兩人及時就醫，經治療後已痊癒。

▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

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▲達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭。（圖／記者許宥孺攝）

收治病例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，去年中秋節隔天，一名28歲女子、30歲男子一起就醫，紛紛表示眼睛不舒服，並有頭痛、頭昏還有嘔吐感，因昨日相約在空地烤肉，突然掀起一陣大風，所有東西都朝他們吹去，兩人都覺得不舒服，忍了一晚後趕快就醫。

▲▼中秋節。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲▼女子的左眼先後夾出一隻黃色昆蟲、鋁箔紙碎片、炭渣。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲▼中秋節。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲▼中秋節。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭分別替2人個別檢查，女子主訴，左眼腫脹疼痛，眼皮緊繃到強力硬掰也相當困難。經使用眼用麻藥後，終於將眼皮撐開，醫師先是發現一隻黃色不知名昆蟲從眼內彈出，隨後在下眼瞼深處發現一片鋁箔紙碎片；至於上左眼眼瞼外側深處，也有一塊黑色的物體，以鑷子拿下，發現是木炭。

男子則主訴，風起瞬間，火苗延燒到他的雙眉，導致兩邊眉毛都被燒短了，而眉毛周邊的皮膚也因高溫燒得紅熱腫痛，且有脫皮現象，尤其右眼特別癢痛。

洪啟庭檢視男子的雙眼，發現男子的右眼已經腫脹猶如核桃，點完麻藥後，在男子的右下眼瞼處發現一條已被包埋的小鐵絲。研判是烤肉架斷裂後，隨著風吹入眼睛，因鐵絲會釋出化學毒性，加上邊緣尖銳，患者搓揉下導致整條鐵絲被包覆。

▲▼中秋節。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲男子慘被火苗燒到眉毛。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲▼中秋節。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲男子的右下眼瞼處發現一條已被包埋的小鐵絲。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭指出，若未及時取出鐵絲，會產生慢性毒性反應，嚴重者可能導致失明。此外，男子的右眼角膜上皮有大片損傷，甚至呈現角膜糜爛，也可能是高溫燒焦了角膜，導致男子的右眼最佳視力僅剩0.1，若沒有妥善照顧，可能衍生角膜潰瘍甚至眼內炎，非常危險。

洪啟庭表示，他替2人取出眼中異物後，給予藥物治療消炎消腫，所幸沒有嚴重併發症，視力與症狀都在一周後痊癒。

▲▼中秋節。（圖／洪啟庭醫師提供）

▲男子的右眼角膜上皮有大片損傷，甚至呈現角膜糜爛。（圖／洪啟庭醫師提供）

洪啟庭強調，煤炭會刺激眼睛，進而產生乾眼症，且煤炭放置於地上，會夾雜小砂子與雜草，可能有細菌或黴菌附著，一旦入眼，容易誘發感染與發炎，尤其是黴菌感染，雖然感染機率不大，但一旦侵犯眼睛，很難控制，視力喪失的比例相當高。經統計若為黴菌引起的角膜炎，60%會失明，10%的患者甚至需要摘除眼球，不可不慎。

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