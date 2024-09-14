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社會 社會焦點 保障人權

擄富商1億綁匪落網！主嫌「遭警19槍擊斃」　共犯車頭燈沒開栽了

記者吳奕靖／高雄報導

前總統陳水扁所住的「人文首璽」2021年在發生槍擊案件，一名李姓男子當街被員警開了19槍當場擊斃，後來證實李因涉嫌綁架嘉義一名柯姓富商勒贖1億，遭警方圍捕時被擊斃！而參與綁架的張姓男子被判刑後逃亡，昨天(13日)因為「未開大燈」被警方給抓了！

▲張姓男子開車自撞倉庫鐵門，下車逃跑被抓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張姓男子開車自撞倉庫鐵門，下車逃跑被抓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李姓男子在3年前組成犯罪集團綁架一名富商，雖然李姓主嫌被警方擊斃，不過共犯逐一落網！其中有一名張姓男子被判刑4年4個月，不過他並未服刑，而是開始逃亡，歷經這幾年，警方一直找不到他，直到昨天晚上深夜，因為他開車行駛在鳥松區中正路與文前路口時，因為未開大燈拒檢盤查，跟警方展開飛車追逐。

▲張姓男子開車自撞倉庫鐵門，下車逃跑被抓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲張姓男子開車自撞倉庫鐵門，下車逃跑被抓 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雙方在小巷內裡頭穿梭，張姓男子一路甩尾狂竄，過程當中還撞倒一名33歲的騎士，送醫之後沒有大礙，不過張姓男子繼續逃竄，直到松埔北巷，因為車輛失控自撞一間倉庫大門才停了下來，張姓男子還想棄車逃跑，2名員警左右包抄壓制，清查身份才知道他是涉嫌綁架柯姓富商一案的通緝犯。

張姓男子是嘉義地檢署及高雄地檢署發佈的擄人勒贖及毒品通緝犯，目前依擄人勒贖、毒品案通緝罪嫌解送，並依毀損、公共危險、肇事逃逸等罪嫌移送法辦。同時，張男拒捕時一路違規，包含危險駕車、逆向行駛、紅燈右轉，拒絕攔檢，駕駛汽車致人受傷，總機開出38張罰單，最高可罰22萬800元罰鍰。

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