美國宣布：課徵中國電動車「100%關稅」9／27生效

▲美國將課徵中國製電動車100%、電動車電池25%關稅。（圖／CFP）

文／中央社

美國13日宣布對價值數十億美元的中國商品加徵關稅，其中多項新稅率將於本月27日生效，包括課徵中國製電動車100%、電動車電池25%的關稅稅率。

法新社報導，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）透過聲明表示：「今天定案的加徵關稅決議，將是針對中華人民共和國持續影響美國勞工與企業的有害政策和做法。」

白宮今年5月宣布將針對電動車、半導體、電池和太陽能電池等一系列中國銷美關鍵領域商品大幅加徵關稅，引起北京激烈回應。

隨著美中兩國競爭加劇，美國11月總統大選前夕，民主黨與共和黨人都希望展現自己對中國採取強硬立場。

路透社報導，根據美國貿易代表署（USTR），許多關稅新規將於本月27日生效，包括課徵中國製電動車100%關稅、太陽能電池50%，鋼鋁、電動車電池及關鍵礦物則是25%。

白宮國家經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）告訴路透社，做出這項決定是為了確保美國電動車產業多元化，擺脫中國主導的供應鏈。

而除了今年開始加徵的關稅，美國貿易代表署辦公室也證實，中國半導體從25%增至50%的關稅稅率將於明年生效。