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寧德時代市占35%　國內電動車「使用電池廠商曝光」

中國車用電池大廠寧德時代市占35%，位居全球第一。（圖／中新社）

▲中國車用電池大廠寧德時代市占35%，位居全球第一。（圖／中新社）

圖文／CTWANT

8月1日首爾仁川的「電動車自燃案」，造成重大財產損失、人員受傷，南韓政府除了祭出相關政策滅火以外，也要求各大車廠進行「電池實名制」，讓消費者更了解電池來源，目前台灣並未跟進。CTWANT記者調查，國內歐系、韓系、日系、美系及國產電動車使用的電池品牌，包括寧德時代、LG、SK on及Prime Planet Energy & Solutions。

值得注意的是，這次引發「電動車自燃案」的EQE 350+，依南韓賓士公布使用的電池是中國電池製造商「孚能科技（Farasis Energy）」的產品，在全球排名第10，屬於次階電池製造商。

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在南韓政府要求車廠公開旗下電動車電池廠商和型號後，可以發現公布的車型中，有35%電池來自中國企業。南韓企業本身就有許多電池大廠，為什麼要用中國製電池？有專業人士指出，「在全球電動車需求放緩的情況下，成本較低的磷酸鐵鋰電池搭載比重提高。」

韓聯社的調查數據則發現，當地6年來發生的電動車起火事件中，有多達62%電池產地來自韓國生產，包括43例的LG以及2例的Samsung品牌，而中國品牌僅占5例，意味著不只是中國電池存在技術問題。

南韓賓士EQE 350+使用的電池是中國電池製造商「孚能科技（Farasis Energy）」的產品，不過卻被許多消費者質疑豪華車款使用次階廠。（圖／翻攝自孚能科技官網）

▲南韓賓士EQE 350+使用的電池是中國電池製造商「孚能科技（Farasis Energy）」的產品，不過卻被許多消費者質疑豪華車款使用次階廠。（圖／翻攝自孚能科技官網）

根據市場研究機構Counterpoint發布的2023全球電動汽車電池跟蹤報告顯示，中國動力電池廠商市占率已超過2/3，又以寧德時代動力電池市占35%位居全球首位；排名第2為同樣來自中國的比亞迪，市占16%，光前兩名的市占就已經超越全球的1/2。第3名則是韓國的LG能源，市占13%。

第4名至第10名分別為：松下（日）、SK on（韓）、中創新航、三星SDI（韓）、國軒高科、億緯鋰能與孚能科技。可以發現中國企業霸榜6席，而孚能科技取代欣旺達入榜。

報告指出，寧德時代電池裝車量年增48.3%，穩坐全球第一，也是全球供應商中唯一市占35%以上的企業，主要受惠於特斯拉決定擴大磷酸鐵鋰電池比例，因此在大陸以外海外市場電池裝車量年增長近2倍。

全球動力電池裝車量前10名中有6家是中國企業，不過中國車用電池大廠寧德時代董事長曾毓群於1日表示，「中國市場絕大部分新能源汽車電池的安全係數遠遠不夠。」

至於台灣電動車市歐系、日系、韓系及國產等品牌使用哪一家的電池？CTWANT記者一一詢問，Mini採用寧德時代，Audi Taiwan表示，「以目前最新的Q4 e-tron來說，45是寧德時代，55 quattro則是LG。」Skoda也採用LG電池。韓系車廠Hyundai表示，「Ioniq 5、5N是採用SK on；Ioniq 6原先使用SK on現在為LG；Kona則是寧德時代。」Kia旗下電動車則以SK on為主。

台灣賓士內部人士也向CTWANT記者強調，「台灣賓士引進販售的電動車電池模組，由賓士公司組裝製造，針對電池封包、冷卻技術、緊急斷電等皆有完善設計，並經過完整測試，符合國家安全標準。」

國內汽車龍頭和泰車回應，Toyota bZ4X、Lexus RZ所搭載的是Prime Planet Energy & Solutions（豐田與Panasonic合資公司）於日本生產製造的電池；至於近期相當熱門的Luxgen n7以及目前暫停接單的MG4均使用寧德時代。

和泰車旗下電動車採用的電池為Prime Planet Energy & Solutions，也就是豐田與Panasonic合資公司。（圖／翻攝自Toyota官網、Prime Planet Energy）

▲和泰車旗下電動車採用的電池為Prime Planet Energy & Solutions，也就是豐田與Panasonic合資公司。（圖／翻攝自Toyota官網、Prime Planet Energy）

電動車大廠Tesla則回覆「原廠沒有特別電池來源」，不過據了解，Tesla方形電池全部由寧德時代供應，主要用於標準續航版 Model 3和Model Y；圓柱電池則來自松下和LG，用於長續航版和高端車型。

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