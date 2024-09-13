首爾電動車自燃燒毀逾百輛車　台灣出現「地下室禁停令」　

▲南韓首爾仁川社區地下室發生電動車自燃事件，台灣也有社區開始禁止停放電動車。（圖／達志、記者林榮芳攝）

圖文／CTWANT

韓國近期頻頻發生電動車起火事件，其中最引起關注的，是8月1日首爾仁川市一輛停在社區地下室的賓士電動車EQE 350+，在「沒有充電」的情況下自燃爆炸，不僅引發嚴重火災，造成大樓140多輛汽車損毀、23人受傷，也點燃了南韓消費者對電動車的憂心。

為了降低事件的延燒，南韓政府火速推出相關政策，首爾計劃9月底前實施「共同住宅管理規約準則」，建議電量超過90%的電動車不得進入地下停車場，降低電池過熱的風險，並加裝緊急噴水系統等消防設施；同時，9月起公家機關充電樁也推行「限制充電量80%」，未來將視情況再推廣至民營充電樁。除此之外，韓國政府也與Hyundai、Kia、Volkswagen、BMW、賓士等車商討論，要求公開電動車電池品牌，以提高消費者的信心。

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此一火燒車事件，也引起台灣民眾關注，有網友分享，嘉義大林慈濟醫院地下停車場入口貼出「禁止電動車停放」的公告，大林慈濟醫院解釋，「為了消防安全考量，已在戶外停車場裝設5個充電樁」。另外，據CTWANT記者調查發現，新北市新莊區四維路上一棟住商大樓管委會也公布，「因電動汽車危險性高，管委會決議禁止地下車庫停放電動車。」

▲為了消防安全考量，嘉義大林慈濟醫院地下停車場入口公告「禁止電動車停放」。（圖／資料照、翻攝自網路）

目前，台灣「禁停電動車」案例不多，今年五月新竹晴空匯社區因地下停車場充電樁引發火警後，是否「禁設充電樁」成了大多數社區及大樓住戶與管委會的議論焦點，除電費問題，更擔心失火發生。

台灣物管協會理事長郭紀子表示，依內政部在2018年5月發布新規定，新建案的停車場設置須預留一定數量的電動車位及充電相關設備裝置空間，而新規定發布之前的大樓或舊社區，電動車車主若想在大樓內安裝充電樁，依「公寓大廈管理條例」需經過管委會及區分所有權人會議同意，至於禁止電動車停進停車場，目前尚未傳出相關案例，但有很多社區不同意住戶設置充電設備。

鑫建築執行長許峻豪告訴CTWANT記者，「依照台電的規定，如果在地下室安裝充電樁，必須先向台電申請、確認配置沒問題後才能施作。」他接著說，「台北市開始規範電動車停地下室的相關配套措施，會要求安裝充電樁的車位旁邊要準備乾粉滅火器，不過不強制準備滅火毯。」另一位不具名建商也向CTWANT表示，「依政府規定，社區地下室都會設置泡沫式消防系統，如果不幸發生意外的話，比較可以快速滅火。」

▲電動車車主在大樓內安裝充電樁，必須經過管委會同意。（圖／記者黃耀徵攝）

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