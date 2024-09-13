　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

電動車「2原因」比燃油車燒更久　保險業者加保有條件

對於電動車「起火」問題，政府開始要求地下室配置防火毯、熱顯像儀等防災設備。（圖／高雄市消防局提供）

▲對於電動車「起火」問題，政府開始要求地下室配置防火毯、熱顯像儀等防災設備。（圖／高雄市消防局提供）

圖文／CTWANT

隨著國內車廠紛紛推出多樣選擇、充電業者也持續建設充電樁，電動車市占也逐年提高，2023全年總市場銷售突破2萬大關，寫下24,778輛、年增53.7%的亮眼成績。不過對於電動車，不少人仍存在「充電焦慮」、「容易起火」的疑慮，因此政府、保險業者也對此紛紛祭出對應政策。

新北市在8月23日首創電動汽車充電智能平台，新北市長侯友宜強調，「建立安全、便利的電動車停車充電環境是十分重要的課題。」侯友宜指出，新北市府團隊在去年啟用的新莊運動公園地下停車場配置「熱顯像儀」、「低壓細水霧消防設備」及「防火毯」等電動車防災設備，並首度攜手華城電能合作打造全國首個公有停車場充電管理平台，24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報系統，當緊急情況發生時，系統就會立即啟動斷電保護機制，並由停管員即刻通知消防及相關單位到場處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹市晴空匯社區火警燒出高樓豪宅消防危機。（圖／報系資料照）

▲新竹市晴空匯社區火警燒出高樓豪宅消防危機。（圖／資料照）

此外，審計部表示，室內停車空間除設水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳等滅火設備外，新增得選設自動撒水設備，能降低火災擴大延燒風險。交通部也指出，「停車場含營業用充電設施應具有監控設備、24小時緊急應變人員聯絡方式的標示牌。」

而針對第三方充電業者的安全措施，三地能源（1438）旗下特爾電力內部人員告訴CTWANT記者，「我們有經檢測的硬體設備、施工材料、遠端監控和放置專用滅火毯4大安全措施。」她指出，特爾電力使用台達充電樁，經過嚴格安全測試，使用年限達16年。

不僅如此，也選擇包含具優異的抗壓能力和防火性能的EMT導線管，避免因外部物理損傷導致的電纜故障，還有轉角處使用金屬軟管，保護電纜不受過度彎曲或機械應力的影響，以及具優異耐熱性能，內部絕緣層可承受高達90度的溫度，降低火災風險。特爾電力強調，「系統還可以遠端即時監控，隨時掌握現場狀況。」也會在站點放上專用滅火毯，符合市面電動車種尺寸，設有專用告警收容箱。

特爾電力使用台達充電樁，經過嚴格安全測試，使用年限達16年。（圖／翻攝自特爾電力臉書粉絲專頁）

▲特爾電力使用台達充電樁，經過嚴格安全測試，使用年限達16年。（圖／翻攝自特爾電力臉書粉絲專頁）

充電站業者U-Power內部人員向CTWANT記者分享，「在快充的領域裡，最重要的安全把關是系統，車端跟樁端雙方在充電的過程中，全程嚴密監控槍線與電池的溫度及電流狀況，在槍口有精密的感知器進行監測，只要車或樁有偵測到任何訊號異常、或是溫度問題，偵測到的這一方就會要求停止充電，才能真正阻絕或降低風險的發生。」同時，針對站點的消防措施，都有配置滅火器，並依照場站大小、高壓電力設施等，每站配有1至4支不等。

另一充電站業者EVOASIS也和CTWANT記者提到，「站點配置滅火器，樁體有手動緊急斷電開關、過載自動斷電保護；同時，槍線過熱會自動斷電，且高公局站點也配置防火毯。」

根據國外統計，電動車起火機率其實遠低於燃油車，不過電動車內鋰電池一旦起火燃燒，會釋放出大量有害金屬物質和氫氣，並且在高溫狀態下引發更大規模的熱循環反應，且復燃機率比燃油車高，因此很難撲滅。日前在英國有一起電動車起火案件，花了3小時和近50,000公升的水才將火熄滅。

專業人士向CTWANT記者表示，「電池安裝位置也是造成滅火困難的原因之一。」以特斯拉為例，鋰電池組被安裝在車子底部，意外發生時消防員只能從外部不斷注水降溫，導致滅火時間比一般燃油車還久、也更難預料。

一旦起火，由於火勢不容易撲滅，電動車通常會整台燒光。對此，金管會在4月8日核定「電動車專屬保單參考條款」，僅承保純電動車（不含油電混合車），主險比照一般車險，也就是甲乙丙式等車體險、竊盜險、意外險、第三人責任險。

至於額外加保險種則有3項，包含「車體險電池自燃附加條款」，指單純電池自燃或爆炸導致車損；「車體險充電期間附加條款」，指車主在充電時，充電樁爆炸造成車損；「汽車第三人責任險充電期間附加條款」，指充電時，充電樁爆炸造成旁人、旁車損失的賠償責任。其中，車體險電池自燃的車損，若因撞擊意外，導致電池漏液自燃，則屬主險的車體險範圍。

林志穎開特斯拉自撞起果後，也引起不少車主對電動車險起火賠償的好奇。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲林志穎開特斯拉自撞起果後，也引起不少車主對電動車險起火賠償的好奇。（圖／翻攝自記者爆料網）

在電動車保險部分，保險從業人員也告訴CTWANT記者，「通常只要電動車起火就會燒光，所以並不是每間保險業者都提供加保。」她表示，目前新安東京、兆豐不提供，而國泰、富邦、泰安及南山都有提供，只是國泰在充電起火需附加條款；富邦要自選充電期間附加條款或自燃；中信則強調充電期間電池起火不賠。

不過保險從業人員也強調，「以上能不能承保都要看車主的出險係數、等級為主。」

延伸閱讀
車用電池恐懼症1／首爾電動車自燃燒毀逾百輛車　台灣出現「地下室禁停令」　
破除中秋謠言1／台灣女孩暴斃竟因吃蝦？恐懼力量驚人！流傳23年不停歇
電影頻道／路克伊凡斯、韓哥《台北追緝令》為愛上演肉搏戰 台北街頭飛車追逐創紀錄

ET快訊
快訊／黃偉哲車禍瞬間曝！國道撞上100kg鐵箱
鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」：追曾姸潔不果惱羞？
全台最早「iPhone 16排隊潮」　死忠果粉搶新色
快訊／板橋冷氣工墜3層樓高死亡
快訊／12:59規模4.8地震　14縣市有感「最大震度4級」
北市警喝花酒出事了！　30歲長官暴打50歲下屬
快訊／黃偉哲出車禍！　公務車撞大鐵箱
吳謹言閃婚！陸網炸了…粉絲心碎：我的CP駕崩了
快訊／不二糕餅被爆「蛋黃酥有蟑螂」　台中市府抽查結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中「和牛EMPEROR」復業！老顧客千萬頂下　食安處說話了

快訊／12:59東部海域規模4.8地震　14縣市有感「最大震度4級」

快訊／12:59發生有感地震！初估最大震度3級

鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」：追曾姸潔不果惱羞？

串燒連鎖名店透露「雞皮酥雞肉多汁的好吃祕密」

烤串也有難賺時？　連鎖名店：就是最熱和最冷那2週

拚千萬國際客　觀光署加碼再推「高鐵2人同行1人免費」

專訪焦糖楓串燒／不到1坪小烤攤　女力拚成營收近3億

快訊／不二糕餅被爆「蛋黃酥有蟑螂」　台中市府抽查：沒發現蟲體

電動車「2原因」比燃油車燒更久　保險業者加保有條件

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨很抱歉

快訊／台中「和牛EMPEROR」復業！老顧客千萬頂下　食安處說話了

快訊／12:59東部海域規模4.8地震　14縣市有感「最大震度4級」

快訊／12:59發生有感地震！初估最大震度3級

鍾小平和柯文哲鬧翻！詹江村爆「對話紀錄」：追曾姸潔不果惱羞？

串燒連鎖名店透露「雞皮酥雞肉多汁的好吃祕密」

烤串也有難賺時？　連鎖名店：就是最熱和最冷那2週

拚千萬國際客　觀光署加碼再推「高鐵2人同行1人免費」

專訪焦糖楓串燒／不到1坪小烤攤　女力拚成營收近3億

快訊／不二糕餅被爆「蛋黃酥有蟑螂」　台中市府抽查：沒發現蟲體

電動車「2原因」比燃油車燒更久　保險業者加保有條件

快訊／追京華城弊案！北檢上午查柯文哲　下午二度提訊應曉薇

陸海警船中秋節前夕侵擾我水域！　海巡「1對1」平行對應驅離

快訊／台中「和牛EMPEROR」復業！老顧客千萬頂下　食安處說話了

黃偉哲車禍瞬間曝！漆黑國道突現100kg鐵箱　公務車反應不及直撞

直擊／赴韓當練習生竟接連撞鬼！　他突崩潰大哭內幕曝光

快訊／豪神變「林爸」！　林書豪暢談育兒經好滿足

6大壽險進場承作房貸　專家：原保戶較吃香「多看多比較」

鍾孟宏宇宙再現神仙卡司！　《餘燼》張震、莫子儀雙影帝同台飆戲

快訊／鄭怡靜遭中國強敵王曼昱逆轉　1比3無緣澳門冠軍賽4強

斥資1.2億、坐擁機場美景！Volvo全新台北濱江展示暨服務中心啟用

生活熱門新聞

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

不二糕餅被控「蛋黃酥有蟑螂」！商品來源曝

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

公車站牌堆滿垃圾廚餘　丟臉到日本

控爆料人沒證據！不二糕餅正式提告

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

中秋烤肉「台灣女孩吃蝦中毒暴斃」又再傳！　營養師揭真相

李珠珢沒刪除「中華民國國旗」　IG出現BUG

陳佩琪保險箱放百萬！他質疑怪怪的　一票卻喊正常

更多熱門

相關新聞

擔心經濟艙症候群？　專家建議座位這樣選

擔心經濟艙症候群？　專家建議座位這樣選

經濟艙症候群的醫學正式名稱為深度靜脈血栓（Deep Venous Thrombosis，DVT），又稱機艙症候群、旅行症候群。對此，新加坡心臟病專家顧問帕里克（Pinakin V. Parekh）博士解釋，只要乘坐長途航班旅行的人，長時間久坐，都會面臨這個風險，「即便乘坐商務艙，也會患上DVT。」

防電動車自燃　出現地下室禁停令

防電動車自燃　出現地下室禁停令

國內電動車「使用電池廠商曝光」

國內電動車「使用電池廠商曝光」

微波爐致癌有輻射？不必站遠遠！

微波爐致癌有輻射？不必站遠遠！

柚子「魔王成分」搭7藥物會索命

柚子「魔王成分」搭7藥物會索命

關鍵字：

周刊王電動車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

高雄科大課堂規定超奇葩　8千人笑噴

民眾黨1情況露敗象　醫：小草醒悟了

台南知名烘焙坊遭棄單1100盒蛋黃酥　業者嘆揹黑鍋

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面