電動車「2原因」比燃油車燒更久　保險業者加保有條件

▲對於電動車「起火」問題，政府開始要求地下室配置防火毯、熱顯像儀等防災設備。（圖／高雄市消防局提供）

圖文／CTWANT

隨著國內車廠紛紛推出多樣選擇、充電業者也持續建設充電樁，電動車市占也逐年提高，2023全年總市場銷售突破2萬大關，寫下24,778輛、年增53.7%的亮眼成績。不過對於電動車，不少人仍存在「充電焦慮」、「容易起火」的疑慮，因此政府、保險業者也對此紛紛祭出對應政策。

新北市在8月23日首創電動汽車充電智能平台，新北市長侯友宜強調，「建立安全、便利的電動車停車充電環境是十分重要的課題。」侯友宜指出，新北市府團隊在去年啟用的新莊運動公園地下停車場配置「熱顯像儀」、「低壓細水霧消防設備」及「防火毯」等電動車防災設備，並首度攜手華城電能合作打造全國首個公有停車場充電管理平台，24小時全年無休的ALL IN ONE一鍵通報系統，當緊急情況發生時，系統就會立即啟動斷電保護機制，並由停管員即刻通知消防及相關單位到場處理。

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▲新竹市晴空匯社區火警燒出高樓豪宅消防危機。（圖／資料照）

此外，審計部表示，室內停車空間除設水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳等滅火設備外，新增得選設自動撒水設備，能降低火災擴大延燒風險。交通部也指出，「停車場含營業用充電設施應具有監控設備、24小時緊急應變人員聯絡方式的標示牌。」

而針對第三方充電業者的安全措施，三地能源（1438）旗下特爾電力內部人員告訴CTWANT記者，「我們有經檢測的硬體設備、施工材料、遠端監控和放置專用滅火毯4大安全措施。」她指出，特爾電力使用台達充電樁，經過嚴格安全測試，使用年限達16年。

不僅如此，也選擇包含具優異的抗壓能力和防火性能的EMT導線管，避免因外部物理損傷導致的電纜故障，還有轉角處使用金屬軟管，保護電纜不受過度彎曲或機械應力的影響，以及具優異耐熱性能，內部絕緣層可承受高達90度的溫度，降低火災風險。特爾電力強調，「系統還可以遠端即時監控，隨時掌握現場狀況。」也會在站點放上專用滅火毯，符合市面電動車種尺寸，設有專用告警收容箱。

▲特爾電力使用台達充電樁，經過嚴格安全測試，使用年限達16年。（圖／翻攝自特爾電力臉書粉絲專頁）

充電站業者U-Power內部人員向CTWANT記者分享，「在快充的領域裡，最重要的安全把關是系統，車端跟樁端雙方在充電的過程中，全程嚴密監控槍線與電池的溫度及電流狀況，在槍口有精密的感知器進行監測，只要車或樁有偵測到任何訊號異常、或是溫度問題，偵測到的這一方就會要求停止充電，才能真正阻絕或降低風險的發生。」同時，針對站點的消防措施，都有配置滅火器，並依照場站大小、高壓電力設施等，每站配有1至4支不等。

另一充電站業者EVOASIS也和CTWANT記者提到，「站點配置滅火器，樁體有手動緊急斷電開關、過載自動斷電保護；同時，槍線過熱會自動斷電，且高公局站點也配置防火毯。」

根據國外統計，電動車起火機率其實遠低於燃油車，不過電動車內鋰電池一旦起火燃燒，會釋放出大量有害金屬物質和氫氣，並且在高溫狀態下引發更大規模的熱循環反應，且復燃機率比燃油車高，因此很難撲滅。日前在英國有一起電動車起火案件，花了3小時和近50,000公升的水才將火熄滅。

專業人士向CTWANT記者表示，「電池安裝位置也是造成滅火困難的原因之一。」以特斯拉為例，鋰電池組被安裝在車子底部，意外發生時消防員只能從外部不斷注水降溫，導致滅火時間比一般燃油車還久、也更難預料。

一旦起火，由於火勢不容易撲滅，電動車通常會整台燒光。對此，金管會在4月8日核定「電動車專屬保單參考條款」，僅承保純電動車（不含油電混合車），主險比照一般車險，也就是甲乙丙式等車體險、竊盜險、意外險、第三人責任險。

至於額外加保險種則有3項，包含「車體險電池自燃附加條款」，指單純電池自燃或爆炸導致車損；「車體險充電期間附加條款」，指車主在充電時，充電樁爆炸造成車損；「汽車第三人責任險充電期間附加條款」，指充電時，充電樁爆炸造成旁人、旁車損失的賠償責任。其中，車體險電池自燃的車損，若因撞擊意外，導致電池漏液自燃，則屬主險的車體險範圍。

▲林志穎開特斯拉自撞起果後，也引起不少車主對電動車險起火賠償的好奇。（圖／翻攝自記者爆料網）

在電動車保險部分，保險從業人員也告訴CTWANT記者，「通常只要電動車起火就會燒光，所以並不是每間保險業者都提供加保。」她表示，目前新安東京、兆豐不提供，而國泰、富邦、泰安及南山都有提供，只是國泰在充電起火需附加條款；富邦要自選充電期間附加條款或自燃；中信則強調充電期間電池起火不賠。

不過保險從業人員也強調，「以上能不能承保都要看車主的出險係數、等級為主。」

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