千萬名畫《女孩與氣球》被偷了！2賊破窗闖畫廊行竊　警方火速出手

▲英國知名藝術家班克斯(Banksy)的畫作「女孩與氣球」(Girl With Balloon)。(圖/達志影像)

記者閔文昱/綜合報導

英國知名藝術家班克斯(Banksy)的畫作「女孩與氣球」(Girl With Balloon),日前驚傳在倫敦Grove畫廊遭竊,引起國際間的關注。為此,警方迅速出動,已於短時間內將作品找回,並逮捕2名嫌疑犯。

據了解,「氣球女孩」是班克西最具標誌性的藝術作品之一,畫面描繪一名小女孩伸手觸摸一顆紅色心形氣球。這幅作品最早被噴繪在東倫敦的一堵牆上,後來被眾多次複製,成為班克西最著名的圖像之一,倫敦及其他地區也有多處相同的街頭塗鴉版本,而此次遭竊的版本價值約35.5萬美元(約1133萬元台幣)。

根據倫敦大都會警察局公布的監視器影片,其中一名嫌犯砸碎畫廊的玻璃正門後,迅速從牆上搶走這幅作品並逃跑。警方在當地時間周五表示,已逮捕47歲與53歲竊賊佛瑞塞(Larry Fraser)和勒夫(James Love),但並未進一步透露他們是如何或在哪裡找回被盜作品該幅作品,目前該幅作品現已物歸原主給畫廊。

當地警方表示,兩人已在倫敦溫布頓治安法庭(Wimbledon Magistrates' Court)接受庭審並獲得保釋,預計10月9日再赴金士頓皇家法院(Kingston Crown Court)刑事法庭接受庭審。

值得一提的是,這幅作品的另一個版本曾在倫敦蘇富比拍賣,價值來到100萬英鎊(約台幣4000萬元),不過成交後班克斯卻突然在拍賣會上啟動自毀模式碎掉畫作,讓在場所有人目瞪口呆。後來這件作品已改名為「垃圾桶中的愛」(Love is in the Bin),並由原買家依同樣價格完成交易。