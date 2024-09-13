　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

千萬名畫《女孩與氣球》被偷了！2賊破窗闖畫廊行竊　警方火速出手

▲英國知名藝術家班克斯（Banksy）的畫作「女孩與氣球」（Girl With Balloon）。（圖／達志影像）

▲英國知名藝術家班克斯（Banksy）的畫作「女孩與氣球」（Girl With Balloon）。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

英國知名藝術家班克斯（Banksy）的畫作「女孩與氣球」（Girl With Balloon），日前驚傳在倫敦Grove畫廊遭竊，引起國際間的關注。為此，警方迅速出動，已於短時間內將作品找回，並逮捕2名嫌疑犯。

據了解，「氣球女孩」是班克西最具標誌性的藝術作品之一，畫面描繪一名小女孩伸手觸摸一顆紅色心形氣球。這幅作品最早被噴繪在東倫敦的一堵牆上，後來被眾多次複製，成為班克西最著名的圖像之一，倫敦及其他地區也有多處相同的街頭塗鴉版本，而此次遭竊的版本價值約35.5萬美元（約1133萬元台幣）。

根據倫敦大都會警察局公布的監視器影片，其中一名嫌犯砸碎畫廊的玻璃正門後，迅速從牆上搶走這幅作品並逃跑。警方在當地時間周五表示，已逮捕47歲與53歲竊賊佛瑞塞（Larry Fraser）和勒夫（James Love），但並未進一步透露他們是如何或在哪裡找回被盜作品該幅作品，目前該幅作品現已物歸原主給畫廊。

當地警方表示，兩人已在倫敦溫布頓治安法庭（Wimbledon Magistrates' Court）接受庭審並獲得保釋，預計10月9日再赴金士頓皇家法院（Kingston Crown Court）刑事法庭接受庭審。

值得一提的是，這幅作品的另一個版本曾在倫敦蘇富比拍賣，價值來到100萬英鎊（約台幣4000萬元），不過成交後班克斯卻突然在拍賣會上啟動自毀模式碎掉畫作，讓在場所有人目瞪口呆。後來這件作品已改名為「垃圾桶中的愛」（Love is in the Bin），並由原買家依同樣價格完成交易。

ET快訊
快訊／夏天倫喊話前妻黃廉盈　IG開直播提4大要求！
憲兵指揮部遭「親俄駭客」攻擊！
四叉貓曝：白營議員開始抓容積400％以上建案
「名媛版大S」PO爸喊話前夫片！火速刪文再發聲
阿嬤失聯15天找到了！家屬謝搜救人員：落葉歸根
美國軍援台灣彈藥過期　防彈背心發霉
美前球星手滑！IG直播「性愛過程」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

千萬名畫《女孩與氣球》被偷了！2賊破窗闖畫廊行竊　警方火速出手

美國宣布：課徵中國電動車「100%關稅」9／27生效

美國軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉　監察報告曝慘況

身份證+結婚紀念日當投注號碼　男爽抱走3815萬大獎：要帶老婆慶祝

女師「婚前3個月」偷吃11歲學生　調情訊息曝光：想舔你腹肌

北韓2人妻遭公開處決！助脫北女逃跑　數百人強制觀看審判　

睽違22年！德國防長證實　2德艦今通過台灣海峽

陸製監視器連到中國伺服器！南韓軍方憂安全風險　急拆基地1300設備

美國前球星手滑！IG直播「性愛過程」　女伴嬌喘聲全都錄

澳洲擬立法罰社群媒體「不擋假消息」　馬斯克怒轟：法西斯！

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

8歲孫流利台語碎唸阿公　幫洗碗邊罵：你很忙喔？

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

千萬名畫《女孩與氣球》被偷了！2賊破窗闖畫廊行竊　警方火速出手

美國宣布：課徵中國電動車「100%關稅」9／27生效

美國軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉　監察報告曝慘況

身份證+結婚紀念日當投注號碼　男爽抱走3815萬大獎：要帶老婆慶祝

女師「婚前3個月」偷吃11歲學生　調情訊息曝光：想舔你腹肌

北韓2人妻遭公開處決！助脫北女逃跑　數百人強制觀看審判　

睽違22年！德國防長證實　2德艦今通過台灣海峽

陸製監視器連到中國伺服器！南韓軍方憂安全風險　急拆基地1300設備

美國前球星手滑！IG直播「性愛過程」　女伴嬌喘聲全都錄

澳洲擬立法罰社群媒體「不擋假消息」　馬斯克怒轟：法西斯！

賈桂琳甘迺迪嫁希臘船王的婚紗拍場現蹤　估價逾26萬

神田沙也加渣男前任復出！　「2同台演員辭演切割」網：正確選擇

肉烤焦還能吃？營養師：烤焦地方剝掉就好　「2種人」別碰較安全

千萬名畫《女孩與氣球》被偷了！2賊破窗闖畫廊行竊　警方火速出手

唐維傑轟19分　高雄全家海神夏季聯賽2連勝完美收尾

憲兵指揮部官網遭「親俄駭客」攻擊！將維護5天

證交所公布13檔注意股　六方科-KY兩營業日收盤價價差達57元被列入

台鐵「小卷便當1個150元」誰會買？　實拍照：這是中卷吧

美國宣布：課徵中國電動車「100%關稅」9／27生效

夏天倫IG開直播提4大要求！　喊話前妻：祝福找到真愛

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

北韓2人妻遭公開處決！助脫北女逃跑

美國軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉

日本3台人冒充警察　騙走老翁2600萬黃金

美國前球星手滑直播性愛過程　女伴嬌喘聲曝

台人「冒充日警」騙京都老翁2600萬！姓名年齡曝

微軟又爆大規模當機！官方回應了

澳科學家：巨型金塊「源自於地震」

她婚禮穿「胸前大挖空」禮服　從半球一路露到肚臍

SpaceX創造歷史　史上首次民間太空漫步

日超商飯糰「用錯食材」要回收　反讓人更想吃

女凌晨叫車回家　後座遭司機性侵射殺

泰北洪災蔓延　清萊國際機場取消所有航班

德國防長證實　2德艦今通過台灣海峽

摩羯重創越南　已致226人死亡

更多熱門

相關新聞

秋高氣爽chill共遊新北趣　侯友宜體驗人文藝術之美

秋高氣爽chill共遊新北趣　侯友宜體驗人文藝術之美

新北市政府今（13日）發布「秋高氣爽chill 揪遊新北去」秋季系列活動，新北市長侯友宜邀請大家在秋高氣爽的秋季時分，一起到新北來品嘗美食、感受美景和體會人文歷史及藝術之美。此外，新北的旅遊品牌「微笑山線」，也將於10月起舉辦一系列地方共創工作坊及微笑山線Party Day等活動。

2024桃園機場文藝季登場

2024桃園機場文藝季登場

台人「冒充日警」騙京都老翁2600萬！姓名年齡曝

台人「冒充日警」騙京都老翁2600萬！姓名年齡曝

嘉藥手作椒麻酥餅促進世代與台越文化交流

嘉藥手作椒麻酥餅促進世代與台越文化交流

德友人靠「4字」分辨出台人！全場認證笑了

德友人靠「4字」分辨出台人！全場認證笑了

關鍵字：

藝術班克斯竊案文化警方

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

葡吉3產品過期挨轟黑心！老闆：根本沒開封

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

彰化藍營戰將貪污1208萬　當鎮長「10天圖利1.9億」

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

即／彰化藍營戰將涉貪　今起訴裁定續押禁見

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面