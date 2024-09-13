千萬名畫《女孩與氣球》被偷了！2賊破窗闖畫廊行竊　警方火速出手

▲英國知名藝術家班克斯（Banksy）的畫作「女孩與氣球」（Girl With Balloon）。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

英國知名藝術家班克斯（Banksy）的畫作「女孩與氣球」（Girl With Balloon），日前驚傳在倫敦Grove畫廊遭竊，引起國際間的關注。為此，警方迅速出動，已於短時間內將作品找回，並逮捕2名嫌疑犯。

據了解，「氣球女孩」是班克西最具標誌性的藝術作品之一，畫面描繪一名小女孩伸手觸摸一顆紅色心形氣球。這幅作品最早被噴繪在東倫敦的一堵牆上，後來被眾多次複製，成為班克西最著名的圖像之一，倫敦及其他地區也有多處相同的街頭塗鴉版本，而此次遭竊的版本價值約35.5萬美元（約1133萬元台幣）。

根據倫敦大都會警察局公布的監視器影片，其中一名嫌犯砸碎畫廊的玻璃正門後，迅速從牆上搶走這幅作品並逃跑。警方在當地時間周五表示，已逮捕47歲與53歲竊賊佛瑞塞（Larry Fraser）和勒夫（James Love），但並未進一步透露他們是如何或在哪裡找回被盜作品該幅作品，目前該幅作品現已物歸原主給畫廊。

當地警方表示，兩人已在倫敦溫布頓治安法庭（Wimbledon Magistrates' Court）接受庭審並獲得保釋，預計10月9日再赴金士頓皇家法院（Kingston Crown Court）刑事法庭接受庭審。

值得一提的是，這幅作品的另一個版本曾在倫敦蘇富比拍賣，價值來到100萬英鎊（約台幣4000萬元），不過成交後班克斯卻突然在拍賣會上啟動自毀模式碎掉畫作，讓在場所有人目瞪口呆。後來這件作品已改名為「垃圾桶中的愛」（Love is in the Bin），並由原買家依同樣價格完成交易。