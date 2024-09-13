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嘉藥芝麻香傳秋情　手作椒麻酥餅促進世代與台越文化交流

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊於13日在校內餐旅大樓舉辦「芝麻香傳秋情，手作團圓餅」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊於13日在校內餐旅大樓舉辦「芝麻香傳秋情，手作團圓餅」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝即將到來的中秋節，嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊於13日在校內餐旅大樓舉辦「芝麻香傳秋情，手作團圓餅」活動，特邀請西港區42位長輩、餐旅系大學生與30位多媒體及生活系越南國際生一同來手作「芝麻椒麻酥餅」，共同體驗與感受台灣中秋佳節的文化魅力。

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊於13日在校內餐旅大樓舉辦「芝麻香傳秋情，手作團圓餅」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動由智慧生活學院院長薛雅明、餐旅系主任戴揚飛及孫靖玲老師共同策畫，結合西港在地特產「芝麻」，搭配花椒粉、果乾及堅果類食材，製作出獨具風味的「芝麻椒麻酥餅」。長輩們與學生們透過團隊合作方式，製作象徵團圓與和睦的芝麻酥餅，過程中不僅促進不同世代與文化之間的交流，也讓國際學生感受到台灣傳統節日的獨特魅力與溫馨氛圍。

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊於13日在校內餐旅大樓舉辦「芝麻香傳秋情，手作團圓餅」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了製作酥餅，還規劃一系列與中秋節相關的互動遊戲，如：支援前線：主持人會描述一系列中秋烤肉需要物品，長輩們根據提示現場尋找對應物品，最先完成的小隊就可以得分。此外，還有充滿知識性的中秋節趣味問答，透過台灣與越南的相關節日歷史、傳說和文化相關的問題設計，讓長輩們跟國際專班學生在有趣的互動中增進對不同國家的中秋文化認識，同時提升長輩的認知與記憶能力，增加世代交流與共同體驗節日文化的機會。

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊於13日在校內餐旅大樓舉辦「芝麻香傳秋情，手作團圓餅」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

智慧生活學院薛雅明院長表示，「西港風‧敘事雲」USR計畫一直致力推動社區參與及關懷弱勢族群，藉由與地方合作的各種活動，促進學生社會責任感的培養。透過此次活動，不僅讓長輩們體驗到了中秋節的傳統魅力，外籍學生也藉此機會深入中秋節文化及地方特色，進一步了解台灣地方傳統與特色。

▲嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊於13日在校內餐旅大樓舉辦「芝麻香傳秋情，手作團圓餅」活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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