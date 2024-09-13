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微笑飛翔・藝起樂揚！中秋佳節飛航藝文饗宴　桃園機場文藝季月圓人團圓

▲▼桃園機場文藝季,航廈,文化,藝術,桃園機場,文藝季,藝文團體。（圖／桃園國際機場提供）

▲「2024桃園機場文藝季」活動把舞台延伸到航廈，讓RUNWAY不僅代表桃園機場飛機起飛的跑道，也是展現深厚文化藝術底蘊的伸展台。（圖／桃園國際機場提供，下同）

生活中心／綜合報導

中秋節即將到來，桃園國際機場預計迎接近百萬旅客，機場公司「2024桃園機場文藝季」活動邀請了多個各具特色的藝文團體，從暑假起陸續推出馬戲、戲劇、舞蹈、交響樂及傳統藝術等30場表演，將傳統藝術與現代創意結合，讓旅客在旅途中也能感受濃厚的節慶氛圍，與家人朋友共度一個難忘的中秋夜。

機場公司表示，台灣不只有美麗的風景，還有豐富多元的文化藝術。這次的文藝季，邀請了許多優秀的表演團體，像是結合古典音樂與客家風情的龍潭愛樂管弦樂團、以舞蹈展現傳統文化的妙璇舞蹈團，以及將馬戲與音樂劇結合的天馬戲創作劇團等等。這些精彩的演出，要讓旅客在旅途中也能深深感受到台灣文化的魅力。

▲▼桃園機場文藝季,航廈,文化,藝術,桃園機場,文藝季,藝文團體。（圖／桃園國際機場提供）

▲▼龍潭愛樂管弦樂團以結合古典音樂與客庄人文的獨特風格，帶來氣勢磅礡的交響樂表演；愛舞民族舞團則融合柔美舞蹈與現代舞風，展現臺灣舞蹈藝術的創新與多樣性。

▲▼桃園機場文藝季,航廈,文化,藝術,桃園機場,文藝季,藝文團體。（圖／桃園國際機場提供）

龍潭愛樂管弦樂團以結合古典音樂與客庄人文的獨特風格，帶來氣勢磅礡的交響樂表演；妙璇舞蹈團則融合柔美舞蹈與傳統民俗文化，展現臺灣舞蹈藝術的豐富多樣性；來自宜蘭的洪興龍獅戰鼓團以充滿力量與美感的舞龍舞獅，帶來傳統民俗藝術的震撼演出。活動將持續至年底，旅客可於桃園國際機場社群（https://bit.ly/3zhsC2q）查詢詳細演出資訊，期待每位旅客在出行之際，能同時享受豐富的文化饗宴。

▲▼桃園機場文藝季,航廈,文化,藝術,桃園機場,文藝季,藝文團體。（圖／業者提供）

▲「2024桃園機場文藝季」精彩節目陣容將帶來豐富的文化盛宴，讓旅客在候機時也能享受音樂、舞蹈與戲劇的美好體驗。

桃園國際機場預估今年中秋連假期間（即日起至9月18日）將迎來約86萬至91萬旅客，航班起降次數達4,959架次（含96架次的加班機和包機）。機場公司表示，根據航班運量預報系統，今年中秋假期的疏運高峰預測在9月15日，當天旅客數將達13.3萬人次，其他高峰期為9月12日、13日及17日，旅客量皆超過13萬人次。第一航廈的出發尖峰時段為早上7點至9點、下午1點至3點及傍晚6點至7點，第二航廈的出發高峰則集中在早上6點至10點、下午3點至5點及晚間10點至11點。為應對人潮，機場公司將根據即時人數預測及航班動態進行人力與資源調配，並與海關、證照查驗、檢疫及安檢（C.I.Q.S）協調提升服務效率，同時增強餐飲供應，確保旅客順利出行並平安返家。

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