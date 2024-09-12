　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

德友人靠「4個字」分辨出台灣人！網認證笑了：完全抓到精髓

▲▼台北市信義計畫區,信義區,南山廣場,房地產,商業區,店面租金,金融大樓,商辦,南山人壽,微風南山,信義威秀影城,逛街人潮,經濟,房市,商圈,行人,觀光景點,房價,天龍國,台北101。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人超常把某4個字掛在嘴邊，連外國人都印象深刻！莫莉律師在Threads表示，她跟以前的德國室友聊天時，對方自稱很會分辨華人臉孔是不是台灣人，她就好奇問怎麼分辨，「他說當你經過這個人附近，會說『不好意思』的就是台灣人」，答案令眾人笑翻。

莫莉律師在Threads表示，德國友人聲稱，看到華人臉孔時，自己很會分辨是不是台灣人，她就好奇怎麼分，「他說當你經過這個人附近，會說『不好意思』的就是台灣人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

莫莉律師還分享對方失戀時的故事，「他之前失戀，自己一個人來台灣旅遊（那周我剛好去韓國工作），他就無差別跟台灣人說不好意思。」結果看到一個老外竟然會說不好意思，很多台灣人都會多送他東西，「他就這樣騙吃騙喝一個禮拜，失戀好像就沒這麼難過了，所以他說他明年還要來。」

她還在留言處透露，對方現在連「拍謝」都會說，她還多教了新詞彙，「我今天教他，如果台灣人跟他尬聊，不知道回什麼的時候，可以回『笑死』」、「這樣人家就會以為他台灣人。」

看到貼文後，網友紛紛笑翻，「簡直就是老外剛開始學中文的新手禮包」、「好好笑，但會不好意思真的很台欸」、「他完全抓到精髓！我華語觀光客看那麼多，真的只有台灣人在『不好意思』」、「台灣人就是怕你餓啦」、「原來這是台灣人的標配？」

還有人直呼，「教他更橫行無阻的『抱意思』跟『歹勢』，在台真的橫著走」、「有沒有教他『真假～』『真的假的～』」、「別忘了教他講萬用的『蛤？』」「這種行為真的該強力譴責！譴責他怎麼沒有來台南！保證讓他吃到胖到回去讓ex認不出來。」

其中，有網友也分享，「台灣人對外國人真的超友善。外國友人來台灣玩，帶她去夜市，只要稍微停留一下，老闆就會直接拿東西給她試吃。」莫莉律師則笑回，「看來他說的是真的，他還說為什麼夜市老闆一直請他吃東西？他一度以為是先拿，之後再一起算錢」、「他說他在台灣一直被請吃東西，覺得超級友善。」

※本文獲莫莉律師授權引用。

由 @lawyermolly 發佈
在 Threads 查看
ET快訊
新北將再增60處科技執法！　大漢橋2個月開罰642萬
全紅嬋「時隔2年」終於回邁合村了！　一回家先給奶奶零用錢
獨／曝柯文哲4300萬商辦明細　陳佩琪「思慮不周」：對民眾黨
快訊／45分鐘激鬥！　周天成挺進香港公開賽男單8強
一年去ATM 10次「很怪嗎」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城
4所私立大學解散！教育部准了　清算剩餘財產
獨／柯文哲兒女不敢回家！　陳佩琪落淚：被抄家滅族且家破人亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「這5款月餅」含磷量超高！醫警告「腎不好者別吃」：恐致高血磷

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚：最愛這種客人

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

一夜致富看這次！中秋節「4星座」偏財運超旺　有望中獎發大財

博愛座又爆衝突！婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

台中海線1800戶水質超難喝「忍了25年」　議員承續父志年底完工

不只1網美收過！試鏡邀請「要求1事」網揭詐騙：要性感照而已

國道3成死亡車禍為大車「今年釀19死」　6成肇因：分心駕駛

控不二糕餅蛋黃酥「包蟑螂」　PO文女拒出示購買證明理由曝

德友人靠「4個字」分辨出台灣人！網認證笑了：完全抓到精髓

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

「這5款月餅」含磷量超高！醫警告「腎不好者別吃」：恐致高血磷

吃麥當勞提「2邪門要求」！釣出一票店員喊讚：最愛這種客人

貝碧佳最快明轉中颱　「周末雨彈最多」下到中秋節

一夜致富看這次！中秋節「4星座」偏財運超旺　有望中獎發大財

博愛座又爆衝突！婦人逼讓座大鬧車廂　不滿被拍怒搶手機

台中海線1800戶水質超難喝「忍了25年」　議員承續父志年底完工

不只1網美收過！試鏡邀請「要求1事」網揭詐騙：要性感照而已

國道3成死亡車禍為大車「今年釀19死」　6成肇因：分心駕駛

控不二糕餅蛋黃酥「包蟑螂」　PO文女拒出示購買證明理由曝

德友人靠「4個字」分辨出台灣人！網認證笑了：完全抓到精髓

拿玩具槍逛市場被逮！2天後衝進派出所咆哮　萬華男這下慘了

大麻查緝藏黑數！檢警今年兩波專案掃蕩...花花、罔腰落網

向偶像林丹請益夢碎！　台北公開賽奪冠的林俊易驚傳肩傷休養

桌球甜心開車肇事奪1命挨批甩鍋　喊冤沒逃避：只想釐清應負責任

邱垂正：接受「九二共識」　意味承認台灣是中華人民共和國一部份

黃仁勳再展親民面　與友人吃海底撈大跳拉麵舞

偷香油錢被僧侶放過　他27年後「還200萬」懺悔：讓我成為善良的人

想你但卻說不出口的「潛台詞」　12星座看完都笑了：這我

《棒棒堂》鬧翻內幕曝光「聚餐阿緯憤而離席」！　王子公開當年對敖犬心結

「這5款月餅」含磷量超高！醫警告「腎不好者別吃」：恐致高血磷

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

生活熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

才中大樂透1.7億！「這家」彩券行又開出頭獎

「貴婦突給MFK香水」她一拆紙袋嚇壞　網驚：快去拜拜

網瘋傳「頂大圖書館鹹濕片」　台大喊告：不在我們學校拍的

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

「貝碧佳」晚上成中颱　今2區有雨

中秋節「超強運四星座」

「烤嬰兒」行動劇惹議　動保團體：為提倡純素飲食

更多熱門

相關新聞

大學生實習弟「2字」批公司　一票秒怒

大學生實習弟「2字」批公司　一票秒怒

「是我老了，還是這詞有來歷？」有上班族表示，公司來了個實習生弟弟，目前還是大學生，一進公司就給他上了「震撼教育」，因為對方1用詞令人聽得一頭霧水，「他覺得公司的系統介面看得『很躁』，他覺得產品介紹的內文寫得讓人『很躁』。」貼文一出，就有人秒點頭，「到底在躁三小？」引發話題。

在台北亂丟菸蒂　他曬「6000元罰單」勸世

在台北亂丟菸蒂　他曬「6000元罰單」勸世

皮膚科醫提醒去東京「小心1病」：1期易忽略

皮膚科醫提醒去東京「小心1病」：1期易忽略

飛美看發表會！73萬YTR曝「庫克找我合照」

飛美看發表會！73萬YTR曝「庫克找我合照」

看完蘋果發表會「想跳槽三星」！過來人點頭了

看完蘋果發表會「想跳槽三星」！過來人點頭了

關鍵字：

外國人台灣人華人不好意思文化語言莫莉律師Threads

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

壽星要求「Lady M蛋糕切50份」　畫面驚呆萬人

KID妻懷二寶前「其實流產過」

台女星被瘋傳「拍成人片」！

更多

最夯影音

更多

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面