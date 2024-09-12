德友人靠「4個字」分辨出台灣人！網認證笑了：完全抓到精髓

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人超常把某4個字掛在嘴邊，連外國人都印象深刻！莫莉律師在Threads表示，她跟以前的德國室友聊天時，對方自稱很會分辨華人臉孔是不是台灣人，她就好奇問怎麼分辨，「他說當你經過這個人附近，會說『不好意思』的就是台灣人」，答案令眾人笑翻。

莫莉律師在Threads表示，德國友人聲稱，看到華人臉孔時，自己很會分辨是不是台灣人，她就好奇怎麼分，「他說當你經過這個人附近，會說『不好意思』的就是台灣人。」

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莫莉律師還分享對方失戀時的故事，「他之前失戀，自己一個人來台灣旅遊（那周我剛好去韓國工作），他就無差別跟台灣人說不好意思。」結果看到一個老外竟然會說不好意思，很多台灣人都會多送他東西，「他就這樣騙吃騙喝一個禮拜，失戀好像就沒這麼難過了，所以他說他明年還要來。」

她還在留言處透露，對方現在連「拍謝」都會說，她還多教了新詞彙，「我今天教他，如果台灣人跟他尬聊，不知道回什麼的時候，可以回『笑死』」、「這樣人家就會以為他台灣人。」

看到貼文後，網友紛紛笑翻，「簡直就是老外剛開始學中文的新手禮包」、「好好笑，但會不好意思真的很台欸」、「他完全抓到精髓！我華語觀光客看那麼多，真的只有台灣人在『不好意思』」、「台灣人就是怕你餓啦」、「原來這是台灣人的標配？」

還有人直呼，「教他更橫行無阻的『抱意思』跟『歹勢』，在台真的橫著走」、「有沒有教他『真假～』『真的假的～』」、「別忘了教他講萬用的『蛤？』」「這種行為真的該強力譴責！譴責他怎麼沒有來台南！保證讓他吃到胖到回去讓ex認不出來。」

其中，有網友也分享，「台灣人對外國人真的超友善。外國友人來台灣玩，帶她去夜市，只要稍微停留一下，老闆就會直接拿東西給她試吃。」莫莉律師則笑回，「看來他說的是真的，他還說為什麼夜市老闆一直請他吃東西？他一度以為是先拿，之後再一起算錢」、「他說他在台灣一直被請吃東西，覺得超級友善。」

※本文獲莫莉律師授權引用。