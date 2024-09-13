　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆、新北環保業務交流　謝國樑：攜手合作創造永續未來

▲基隆、新北環保業務交流。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆、新北環保業務交流。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市與新北市政府今（13日）召開「基隆新北環保業務交流」會議，針對環保政策進行業務交流，基隆市長謝國樑特別感謝新北市政府副市長劉和然率領環保局主管及同仁至基隆進行業務交流，讓雙方能透過多元實務分享與討論，攜手合作創造環保永續未來。

謝國樑在記者會中表示，6天前才有幸介紹劉副市長基隆現在最新最夯的景點「恐龍AR生態園區」，今日碰面有幸能向新北市政府取經環保業務。劉副市長在新北市環保局多年打下的好基礎，是其他縣市學習的典範，無論是環境教育推動、環保稽查業務或是提升環境品質與清潔隊的福利照顧上都非常值得其他縣市借鏡，特別是環保小局長到永續未來學院，環保稽查重案組的成立等等許多扎根性的工作，都是在劉副市長的帶領下開始。

▲基隆、新北環保業務交流。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑（左2）、新北市副市長劉和然（右2）、基隆市環保局長馬仲豪（左1）、新北市環保局長程大維（右1）。

劉和然稱讚謝國樑是極具創意、年輕具高度行動力的地方首長。基隆這座城市在謝市長的帶領下，處處充滿活力生機。6天前在謝市長盛情邀約下，體驗恐龍AR生態園區的規劃，他不僅感到驚艷，也覺得值得新北市從中學習。

謝國樑另補充，AR恐龍園區所在地能有現在的環境，正是其任職立委時期，對建置卸煤碼頭的態度堅定，評估是過時的能源且破壞生態，堅持落實環保才產出的心血結晶。往後不論是四接或其他涉及環保議題的工程，仍會以促進城市的低碳永續發展與環境保護方向持續努力。

▲基隆、新北環保業務交流。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長謝國樑（中）、基隆市副市長邱佩琳（右）、新北市副市長劉和然（左）。

本次會議聚焦於「乾淨家園 基隆共好」、「韌性淨零 永續新北」兩大主題進行業務交流分享，分別由基隆市環保局長馬仲豪及新北市政府環保局長程大維代表分享各自在環保工作方面的成功案例與挑戰，並展望未來的合作機會。

其中，馬仲豪主講「乾淨家園 基隆共好」，向新北分享重點環保政策，如為淨零碳排減量推出「公益青年電動機車」、即時打擊環境髒亂的「LINE@檢舉平台」以及凝聚同仁向心力的「環保形象再提升」等三大主題，包含重新設計環保局局徽、清潔隊服裝及安全帽更新、提升班部辦公品質等政策執行及作法，與新北進行經驗交流。

最後，謝國樑期盼在基隆與新北共同努力下，為市民創造更加清潔、友善的生活環境，此次業務交流也將為未來長期合作奠定基礎，希望雙方透過持續的互動交流，彼此協助，實現更具前瞻性的環保計畫，共同面對氣候變遷和環境污染帶來的挑戰，持續朝「乾淨家園 有愛城市」的永續目標邁進！

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

►快訊／前晚疑聽到吵架聲…基隆地政處長自家墜樓亡！遺體隔日才發現

►凌天航空創新紀錄！24小時5趟醫療後送　扮演澎湖空中醫療守護神

►謝國樑「學姊」來相挺　台東縣長饒慶鈴：投「不同意」捍衛市產

ET快訊
藍營戰將貪污1208萬！當鎮長「圖利1.9億」　藏錢手法曝
快訊／柚子復仇擊退六角戰士　高承睿大逆轉挺進澳門站4強
25坪房「電費破1萬7」嚇壞了！　一票人細看傻眼
網傳漲租逼走新竹愛買　1.5萬坪幕後地主曝光
快訊／五月天加持　兄弟21日大巨蛋門票完售
九鵬基地死亡意外！男重傷不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北招商再創佳績！融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

捷運聯盟與「SMRT集團」跨國合作　侯友宜：並肩作戰與國際接軌

秋高氣爽chill共遊新北趣　侯友宜體驗人文藝術之美

基隆、新北環保業務交流　謝國樑：攜手合作創造永續未來

基隆市民體育活動中心今啟用　謝國樑：打造網球訓練基地

向海致敬！台電核二廠號召淨灘愛地球　清出550公斤海漂垃圾

桃園中秋垃圾收運不打烊！高壓空罐須排空回收　落實垃圾分類

桃市府舉辦環保農膜示範觀摩　蘇俊賓力推環境友善仙草節

樟湖十字關療癒露營季開幕　張麗善：開啟雲林療癒慢活新紀元

「我們從河而來：流域千年．文化共筆」國際論壇　交流治理經驗

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

新北招商再創佳績！融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

捷運聯盟與「SMRT集團」跨國合作　侯友宜：並肩作戰與國際接軌

秋高氣爽chill共遊新北趣　侯友宜體驗人文藝術之美

基隆、新北環保業務交流　謝國樑：攜手合作創造永續未來

基隆市民體育活動中心今啟用　謝國樑：打造網球訓練基地

向海致敬！台電核二廠號召淨灘愛地球　清出550公斤海漂垃圾

桃園中秋垃圾收運不打烊！高壓空罐須排空回收　落實垃圾分類

桃市府舉辦環保農膜示範觀摩　蘇俊賓力推環境友善仙草節

樟湖十字關療癒露營季開幕　張麗善：開啟雲林療癒慢活新紀元

「我們從河而來：流域千年．文化共筆」國際論壇　交流治理經驗

新北招商再創佳績！融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

網問「有人跟阿本啪啪過嗎」！　釣出本尊爆笑回應：我沒有很柔嫩

小草站出來！　黃國昌：賴清德要摧毀站出來反抗的人

柯文哲保險箱被搜出冷錢包？檢廉嚴正澄清：與事實完全不符

新北副發言人弟遭槍殺棄屍！兇手判無期徒刑　張劭斌：一命換一命

一次罹2癌症！他驚吐「鍋子1狀態」致病：阿姨說還可以用

金世正來台吃麵線心情好　秀中文喊「我愛你們」在Longchamp補充能量

捷運聯盟與「SMRT集團」跨國合作　侯友宜：並肩作戰與國際接軌

瞭解鋒總提點「球種辨別」　王苡丞追求擊球品質

快訊／柚子5局復仇擊退六角戰士　高承睿大逆轉挺進澳門站4強

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

地方熱門新聞

暨大妹「Together 917 傳情活動」寫中秋卡片謝父恩

2024桃園地景藝術節　展出23件裝置藝術作品

中秋疏運　高鐵籲請自由座旅客多利用T-EX購票

1歲寶跟家長共餐　須注意均衡飲食及原型食物

南投溫泉季9／28起跑

「龜吉拉」降落　2024桃園地景藝術節迴龜

RedBull封街賽車「台中王齊麟」登布條推銷

桃園77巧克力共和國觀光工廠開幕

日本千葉商科大學師生　參訪桃園市圖總館

新北推低碳旅遊「漫遊山海線」　飽覽山海之美亮點一次看

台南市金城獅子會捐贈南消第六大隊團體勤務服裝

矯正署靖安小組訓練　嘉義監獄出動無人機

世外桃源文教公益基金會　捐贈303台微波爐

桃園婦遇詐邊講電話邊填單 行員察覺報警阻詐

更多熱門

相關新聞

基隆市民體育活動中心啟用　謝國樑：打造網球訓練基地

基隆市民體育活動中心啟用　謝國樑：打造網球訓練基地

基隆市民體育活動中心過去因屋頂結構老舊，有嚴重漏水及場地積水狀況，且前棟之公車處辦公室耐震係數不足，市府即申請教育部體育署補助，並由市府自籌投入經費，進行建物耐震補強、改善網球場鋪面、看台及周邊環境，成為基隆第二座完善的室內網球場，並正式於今（13日）啟用。

台電核二廠號召淨灘愛地球　清出550公斤海漂垃圾

台電核二廠號召淨灘愛地球　清出550公斤海漂垃圾

嘉藥手作椒麻酥餅促進世代與台越文化交流

嘉藥手作椒麻酥餅促進世代與台越文化交流

基隆河兩岸河濱步道串接　碇內人行吊橋今開放

基隆河兩岸河濱步道串接　碇內人行吊橋今開放

基隆海洋老鷹嘉年華　9／21踩街遊行交管措施

基隆海洋老鷹嘉年華　9／21踩街遊行交管措施

關鍵字：

新北基隆環保交流謝國樑劉和然

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面