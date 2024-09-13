基隆、新北環保業務交流　謝國樑：攜手合作創造永續未來

▲基隆、新北環保業務交流。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市與新北市政府今（13日）召開「基隆新北環保業務交流」會議，針對環保政策進行業務交流，基隆市長謝國樑特別感謝新北市政府副市長劉和然率領環保局主管及同仁至基隆進行業務交流，讓雙方能透過多元實務分享與討論，攜手合作創造環保永續未來。

謝國樑在記者會中表示，6天前才有幸介紹劉副市長基隆現在最新最夯的景點「恐龍AR生態園區」，今日碰面有幸能向新北市政府取經環保業務。劉副市長在新北市環保局多年打下的好基礎，是其他縣市學習的典範，無論是環境教育推動、環保稽查業務或是提升環境品質與清潔隊的福利照顧上都非常值得其他縣市借鏡，特別是環保小局長到永續未來學院，環保稽查重案組的成立等等許多扎根性的工作，都是在劉副市長的帶領下開始。

▲基隆市長謝國樑（左2）、新北市副市長劉和然（右2）、基隆市環保局長馬仲豪（左1）、新北市環保局長程大維（右1）。

劉和然稱讚謝國樑是極具創意、年輕具高度行動力的地方首長。基隆這座城市在謝市長的帶領下，處處充滿活力生機。6天前在謝市長盛情邀約下，體驗恐龍AR生態園區的規劃，他不僅感到驚艷，也覺得值得新北市從中學習。

謝國樑另補充，AR恐龍園區所在地能有現在的環境，正是其任職立委時期，對建置卸煤碼頭的態度堅定，評估是過時的能源且破壞生態，堅持落實環保才產出的心血結晶。往後不論是四接或其他涉及環保議題的工程，仍會以促進城市的低碳永續發展與環境保護方向持續努力。

▲基隆市長謝國樑（中）、基隆市副市長邱佩琳（右）、新北市副市長劉和然（左）。



本次會議聚焦於「乾淨家園 基隆共好」、「韌性淨零 永續新北」兩大主題進行業務交流分享，分別由基隆市環保局長馬仲豪及新北市政府環保局長程大維代表分享各自在環保工作方面的成功案例與挑戰，並展望未來的合作機會。

其中，馬仲豪主講「乾淨家園 基隆共好」，向新北分享重點環保政策，如為淨零碳排減量推出「公益青年電動機車」、即時打擊環境髒亂的「LINE@檢舉平台」以及凝聚同仁向心力的「環保形象再提升」等三大主題，包含重新設計環保局局徽、清潔隊服裝及安全帽更新、提升班部辦公品質等政策執行及作法，與新北進行經驗交流。

最後，謝國樑期盼在基隆與新北共同努力下，為市民創造更加清潔、友善的生活環境，此次業務交流也將為未來長期合作奠定基礎，希望雙方透過持續的互動交流，彼此協助，實現更具前瞻性的環保計畫，共同面對氣候變遷和環境污染帶來的挑戰，持續朝「乾淨家園 有愛城市」的永續目標邁進！