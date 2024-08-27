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快訊／民進黨廉政會拍板：立案調查林宜瑾助理費　陳宗彥最慘下場曝光

▲▼民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨廉政會主委邱駿彥。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

近日行政院前發言人陳宗彥、民進黨立委林宜瑾被司法調查，民進黨廉政會今（27日）晚間討論是否立案停權。經過2個多小時會議，民進黨廉政會決議，由於陳宗彥非廉政條款適用對象，送交黨中央處分，最重就是除名。林宜瑾部分則立刻立案調查，重點會放在詐領助理費放到自己口袋還是用在助理身上？若林宜瑾被羈押，廉政委員會將再度召開會議討論，今天並未做成處分。

行政院前發言人陳宗彥去年2月捲入性招待醜聞，15日台南地檢署依貪污罪嫌提起公訴並求處重刑；民進黨立委林宜瑾則因涉詐領助理費案，辦公室遭檢調搜索。

對於陳宗彥案，民進黨廉政會主委邱駿彥表示，陳宗彥不是廉政條例的適用對象，且事發至今已經超過十年，廉政委員會無法立案，但委員會考慮到民進黨最重要的清廉，決議將該案建請中央依照紀律裁決條例規定處理，該條例適用對象比較寬廣，還包含其他重要從政委員，還是要處理，但廉政委員會沒有適合依據著手，請中央依照相關條例處理，最重就是除名。

至於黨中央決議預計多久出爐？邱駿彥說明，廉政委員會送請黨中央處理，相信很快處理，過去沒有這樣的先例，幾乎廉政條例就可以處理，但事發時陳宗彥是局處長，廉政條例並未包含那麼廣，今天也討論到是否修改廉政條例、將規範對象放寬，目前是到鄉鎮市長以上、局處首長就沒有，明年全代會提案修正。

邱駿彥補充，林宜瑾是現任立委，屬於廉政條例適用對象，今天決議立案進行調查，重點會放在詐領助理費放到自己口袋還是用在助理身上？法院判決有點分歧，若是用在助理身上就比較輕，但放到自己口袋就比較重，會循著這方向進行調查。

媒體追問，是否等法院判決後才會有處分？邱駿彥表示，今天只是立案，林宜瑾一百萬交保，按照過去慣例，若是羈押禁見就要馬上處理，但目前只是交保，還要觀察檢察官那邊的進展，誰也不曉得接下來會發生什麼狀況，明天就會發函林宜瑾來談，具體時程要看她回覆狀況。

而鄭文燦羈押禁見馬上停權，林宜瑾是否比照辦理？邱駿彥說明，林宜瑾案跟鄭文燦案無法相提並論，鄭文燦案受到社會矚目，民進黨必須馬上處理，林宜瑾是助理費問題，就算是被羈押禁見，到底要停權多久還必須另外討論，兩案不能相提並論，若林宜瑾被羈押，廉政委員會將再度召開會議討論，所以今天並未做成處分。

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