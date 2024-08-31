民眾黨控北檢非法搜索、為柯文哲抱屈　法務部：一切依法妥適處理

▲法務部長鄭銘謙。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積案風波，30日被移送檢調，對於柯文哲要「執政當局」拿出證據，民眾黨也質疑違法搜索、逮捕流程有疑慮。對此，法務部長鄭銘謙表示，這在個案處理，北檢會依法妥適處理。法務部政次黃世杰則指出，偵查檢察官、廉政署工作人員都一定依法秉公處理，這個案子從啟動到偵查，媒體都有關心報導，已經進行很長的時間，現在已經進入司法程序，希望大家尊重程序。

柯文哲30日上午遭廉檢搜索後，深夜移送北檢複訊，未料柯文哲31日凌晨提出拒絕夜間偵訊並欲逕自離開，遭當庭逮捕。柯律師聲請提審也被駁回。

總統賴清德今下午主持「『誌過去，致未來』-平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮」，行政院長卓榮泰、監察院長陳菊、法務部長鄭銘謙、法務部次長黃世杰出席。賴清德入場時，被媒體追訪詢問是否支持檢調調查京華城案？柯文哲要執政者講清楚，會不會覺得模糊焦點？網紅館長陳之漢說，政府要剷除異己？等議題，但賴清德並未回應，直接走入會場。

而民眾黨質疑，北檢指揮廉政署搜索民眾黨中央黨部超出搜索範圍，北檢中午回應指出，針對柯在黨部辦公開會區域與所用櫥櫃，憑法院核發的搜索票搜索並錄影，民眾黨周姓秘書長與律師全程在場見證也無異議，絕無違法搜索黨部其他員工私人物品及辦公座位等瑕疵。

法務部政次黃世杰則回應，包含偵查檢察官、廉政署工作人員都一定依法秉公處理，現在已經進入司法程序，依照正常程序處理就可以了。對於外界質疑政治考量，黃也駁斥，這個案子從啟動到偵查，媒體都有關心報導，已經進行很長的時間，相關作為都是依照法律規定進行。

黃世杰指出，承辦檢察官、廉檢工作人員在檢察官指揮之下依法辦理，現在已經進入司法程序，應該尊重司法獨立運作，相關權益保證也都由法官保留，早上已經開過提審庭，應該尊重法律跟司法運作，才能夠查明真相。

至於民眾黨支持者包圍北檢？黃世杰表示，台灣經過對於民主自由的努力，現在已經是法治國家，過程中相關的關係人都有充分的權利、並由辯護人代理，相關法制都已經完備，希望大家尊重程序、發掘真相。